வாக்காளா் பட்டியலில் விடுபட்டவா்கள் பெயரைச் சோ்க்க சிறப்பு இயக்கம் தொடக்கம்: புதுச்சேரி தலைமை தோ்தல் அதிகாரி

வாக்காளா் பட்டியலில் விடுபட்டவா்கள் பெயரைச் சோ்க்க சிறப்பு இயக்கம் தொடக்கம்: புதுச்சேரி தலைமை தோ்தல் அதிகாரி
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வாக்காளா் பட்டியலில் விடுபட்டவா்களின் பெயரைச் சோ்ப்பதற்கான சிறப்பு இயக்கம் நடைபெறவுள்ளது.
வாக்காளர் அட்டை - IANS
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வாக்காளா் பட்டியலில் விடுபட்டவா்களின் பெயரைச் சோ்ப்பதற்கான சிறப்பு இயக்கம் நடைபெறவுள்ளது.
இது குறித்து, புதுச்சேரி தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி ரவிபிரகாஷ் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு :
சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்.ஐ.ஆா்.) நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், விடுபட்ட வாக்காளா் பெயா்களை பட்டியலில் சோ்த்தலை உறுதி செய்யசிறப்பு இயக்கத்தை தோ்தல் ஆணையம் தொடங்கியுள்ளது.
அதன்படி, புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் தற்போது வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெறாத அனைத்து தகுதியான நபா்களையும் கண்டறிந்து, அவா்களை வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்ப்பதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள, புதுச்சேரி தலைமை தோ்தல் அதிகாரி அலுவலகம் சாா்பில் சிறப்பு இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் எஸ்.ஐ.ஆரின் போது தயாரிக்கப்பட்ட முகவரியில் இல்லாதோா், நிரந்தரமாக இடம் பெயா்ந்தோா் மற்றும் இறந்தோா் முன்னுரிமை பட்டியலை, வீடு வீடாகச் சென்று முன்னுரிமை அடிப்படையில் சரிபாா்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த அலுவலா்கள் தகுதியான வாக்காளரின் பெயா் பட்டியலில் இருந்து விடுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வாா்கள்.
முகவரியில் இல்லாதோா், நிரந்தரமாக இடம் பெயா்ந்தோா் மற்றும் இறந்தோா் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள ஒருவா் சம்பந்தப்பட்ட முகவரியில் வசித்து வரும் தகுதியான வாக்காளா் எனத் தெரிய வந்தால், அவரது பெயரை வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்ப்பதற்காக, நடைமுறையில் உள்ள தொடா் வாக்காளா் பட்டியல் புதுப்பிப்பு முறையின்படி படிவம் 6 சமா்ப்பிக்க வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா் உரிய உதவியை வழங்குவாா்.
வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களால் மேற்கொள்ளப்படும் முகவரியில் இல்லாதோா், நிரந்தரமாக இடம் பெயா்ந்தோா் மற்றும் இறந்தோா் பட்டியலின் வீடு வீடான மறு சரிபாா்ப்பு பணி முன்னுரிமை அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு 17.10.2026-க்குள் இந்தப் பணி நிறைவு செய்யப்படும் எனவும் ரவி பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.
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