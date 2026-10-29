பாகிஸ்தான்: ஆம்புலன்ஸில் ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டா் வெடித்து 10 போ் உயிரிழப்பு
பாகிஸ்தானின் சிந்து மாகாணத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டா் வெடித்துச் சிதறிய விபத்தில், பெண் உள்பட 10 போ் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தனா்.
பாகிஸ்தானின் சிந்து மாகாணத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டா் வெடித்துச் சிதறிய விபத்தில், பெண் உள்பட 10 போ் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தனா்.
தாா்பாா்க்கா் மாவட்டம், டானோ தந்தால் பகுதி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலிருந்து, பிரசவத்துக்குப் பிந்தைய உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு சென்றபோது விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.
ஆம்புலன்ஸுக்குள் ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டரை ஓட்டுநா் நகா்த்த முயன்றபோது அது எதிா்பாராதவிதமாக வெடித்துச் சிதறியது. இதில் சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட பெண் உள்பட 10 போ் உயிரிழந்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தாா்பாா்க்கா் மாவட்ட காவல்துறை மூத்த கண்காணிப்பாளா் ஆரிஃப் அஜீஸ் ஜாப்ரி தெரிவித்தாா். மேலும், இவ்விபத்து குறித்து விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவா் கூறினாா்.
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