The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ரூ. 100 கோடி வசூல்! அன்பில் மகேஸ் மீது ஊழல் வழக்குப் பதிவு!அமெரிக்காவில் பேருந்து விபத்தை நேரலை செய்த ஹெலிகாப்டர் விபத்து! மூவர் பலி! ஓய்வெடுக்கவுள்ளேன்! உடல்நிலை குறித்து மு.க. ஸ்டாலின் விளக்கம்!மெக்கா மீது ஹெளதிகள் ட்ரோன், ஏவுகணை தாக்குதல்!அன்பில் மகேஸ் வீட்டில் குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை!பாதுகாப்பு கருதி முதல்வர் விஜய்யின் லண்டன் நிகழ்ச்சி ரத்து!தாம்பரத்திலிருந்து மதுரைக்கு இன்று முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயில்

டயர் இல்லாமல் தரையிறங்கிய விமானம்! மேற்கூரைகளும் விழுந்தன, பயணிகள் அலறல்! எங்கே, எப்படி?

ஈரானில் டயர் இல்லாமல் தரையிறங்கிய பயணிகள் விமானம் பற்றி...

Sepehran Airlines

டயர் இல்லாமல் தரையிறங்கிய விமானம் - x

Published On :

ஈரானில் செபெஹ்ரான் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் புறப்பட்ட சில நிமிடங்களில் விமானத்தின் ஒரு டயர் கழன்று விழுந்ததால் அவசர தரையிறக்கம் செய்யப்பட்டது.

ஈரான் நாட்டை மையமாகக் கொண்டு இயக்கப்படும் செபெஹ்ரான் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் போயிங் 737 ரக விமானம் ஒன்று, மஷ்ஹத் நகரிலிருந்து கெர்மன்ஷாவுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை புறப்பட்டுள்ளது.

இந்த விமானம் புறப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே விமானத்தின் சக்கரங்களில் ஒன்று கழன்று விழுந்துள்ளது. இதனால் விமானத்தின் என்ஜினில் கோளாறு மற்றும் கடுமையான அதிர்வுகள் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கிய விமானி, மஷ்ஹத் விமான நிலையத்தில் விமானத்தை பத்திரமாக அவசர தரையிறக்கம் செய்தார்.

விமானத்தின் உட்புற மேற்கூரை சேதம்

என்ஜின் கோளாறு காரணமாக ஏற்பட்ட கடுமையான அதிர்வால் விமானத்தின் உட்புற மேற்கூரைகள், லைட்டுகள், தலைக்கு மேல் வைக்கப்பட்டிருந்த பேக்குகள் போன்றவை சரிந்து பயணிகள் மேலே விழுந்தது.

இதுதொடர்பான விடியோ சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் நிலையில், அதில், விமானம் விபத்துக்குள்ளாகப் போவதாக பயந்து பயணிகள் அலறும் சப்தங்களும், பிரார்த்தனை செய்வதும் பதிவாகியுள்ளது.

யாருக்கும் காயம் இல்லை

மஷ்ஹத் விமான நிலையத்தில் அவசர தரையிறக்கம் செய்யப்பட்ட விமானத்திலிருந்து அனைத்துப் பயணிகளையும் மீட்புக் குழுவினர் பாதுகாப்பாக மீட்டனர்.

இந்த சம்பவத்தில் பயணிகள் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்று செபெஹ்ரான் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், இந்த விபத்து தொடர்பாக ஈரான் விமானப் போக்குவரத்து துறை விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.

Summary

Plane lands without one tyre! Roof panels fell off, passengers screamed! Where and how?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அமெரிக்காவில் அமேசான் சரக்கு விமானம் விபத்து: 5 பேர் பலி

அமெரிக்காவில் அமேசான் சரக்கு விமானம் விபத்து: 5 பேர் பலி

ஸ்ரீநகர் விமான நிலையத்தில் கம்பத்தில் மோதிய விமானம்!

ஸ்ரீநகர் விமான நிலையத்தில் கம்பத்தில் மோதிய விமானம்!

அலாஸ்காவில் சிறிய ரக விமானம் விபத்து: 4 பேர் பலி!

அலாஸ்காவில் சிறிய ரக விமானம் விபத்து: 4 பேர் பலி!

அமெரிக்காவில் விமானம் - காவல்துறை ஹெலிகாப்டர் மோதி விபத்து!

அமெரிக்காவில் விமானம் - காவல்துறை ஹெலிகாப்டர் மோதி விபத்து!

விடியோக்கள்

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மீது உரிமை மீறல் நடவடிக்கை! கடிதம் அளித்த திமுக!

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மீது உரிமை மீறல் நடவடிக்கை! கடிதம் அளித்த திமுக!

Crime Thriller-ஓட ஆச்சர்யமே இதுதான்! | Dark Heaven படக்குழுவுடன் Interview | Dinamani Talkies

Crime Thriller-ஓட ஆச்சர்யமே இதுதான்! | Dark Heaven படக்குழுவுடன் Interview | Dinamani Talkies