ஆஹா நல்ல தலைப்பு!

என்னுடைய 6 வது வயதில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பாலாற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள புது சீவரம் என்றும் வாலாஜாபாத் என்ற கிராமத்தில் முதல் முதலாக திணமனி நாளிதழில் இருந்து தொடங்குகிறேன்.என் அம்மா காலமான பின்னர் என் அம்மாவின் அப்பா அதாவது என் பாட்டனார் மறைந்த முன்னாள் தலைமை ஆசிரியர் இந்து மத பாடசாலை திரு.கே.சி.இராஜகோபாலாச்சாரி அவர்கள் பள்ளியில் தான் நான் 7 ஆம் வகுப்பு வரை வாசித்தேன்.என் பாட்டனார் வீட்டுக்கு த்தான் தமிழ் செய்தித்தாள்கள் திணமனி, சுதேசமித்திரன் , ஆங்கில நாளிதழ் ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் வார இதழ்கள் குமுதம், ஆனந்த விகடன்,கல்கி , சுதேசமித்திரன் மற்றும் மாத இதழ் களான கலைமகள்,மஞ்சரி போன்றவை வரும் . என் பாட்டனார் செய்தித்தாள்களில் வரும் தலைப்பு செய்திகள் அவர் சொல்ல நான் எழுதிய பின் பாடசாலை போர்டில் எழுதப்படும் அனைவரும் தெரிந்துகொள்ள வசதியாக இருந்தது அப்போது , இப்போது இம்மாதிரி இல்லை என்பது சற்றே வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம்.அதன்மூலம் நான் செய்தித்தாள்கள் படிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டேன்.இந்திரா அவர்களின் எமர்ஜென்சி காலமட்டுமல்ல செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் 2003 ல் தமிழக அரசு ஊழியர் கள் மேல் நடத்திய விவரங்கள் உடனுக்குடன் திணமனி நாளிதழில் படித்து அனைவரும் தெரிந்து கொண்டனர்.மேலும் திரு .ஏ.என் சிவராமன் அவர்கள் ஆசிரியராக இருந்த போது அவரை பலமுறை சந்தித்து உரையாடி இருக்கிறேன்.பிறகு திரு.இராம‌.சம்பந்தம் , என் இனிய நண்பர் திரு .மாலன், எக்ஸ்பிரஸ் எஸ்டேட் அண்ணா சாலை யில் இருந்த போது நிறைய முறை அலுவலகம் சென்று வந்தேன்.மறக்க முடியாத நினைவுகள்.தற்போது அம்பத்தூர் தொழில்பேட்டை வந்த பின்னரும் அலுவலகம் செல்வது தொடர்கிறது . நாளிதழ் மேலும் மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள்.

பாரதிராஜன்.

பெங்களூரில் இருந்து.

Dear Dinamani,



One of the prestigious newspaper which I ever prefer to read at online is DINAMANI.com

It has the contents like what you mentioned has your vision.

Every topic it makes to read and get to know right information.

Thank you for all your efforts.

Convey my regards to all Editor, Journalists, Technicians, Delivery Persons, Agents, News Reporters and all associates.

Keep up your great SPIRIT & continue your great SUPPORT.

Regards,

Pradeep Kumar. R

தமிழில் விருப்பமான ஒரு நாளிதழ் உண்டென்றால் அதில் தினமணிக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுப்பேன். ஏனெனில் வாசகர்களுக்கு எது தேவை என்பதை மிகவும் நேர்த்தியாக நாளிதழுக்கான இலக்கணக்கூறுகளுடன் உள்ளூர் செய்தி முதல் உலக செய்தி வரை பக்கம் பக்கமாக தெளிவாக இருக்கும் மற்ற செய்தி தாள்களை போல் விளம்பரங்கள் க்ரைம் செய்திகள் அதாவது கொலை கொள்ளை பற்றிய செய்திகள் மிகவும் அரிதாக தான் இருக்கும் அதேபோல் அரசியல் சார்ந்த செய்திகளிலும் நடுவுநிலை தவறாது மக்களுக்கு கருத்தினை வழங்குவது என்போன்ற போட்டித்தேர்வு மாணவர்களுhttp://www.dinamani.comக்குத் தேவையான அன்றாட நடப்பு நிகழ்வுகள் குறிப்பு களுக்கு ஏற்ற சிறந்த நாளிதழ் என்றால் அது தினமணி என்று கூறினால் அது மிகையாகாது அதேபோல் இன்று விரல்நுனியில் உலகம் சுருங்கி விட்டபோதிலும் காலத்திற்கேற்ப தன்னை மெருகேற்றிக்கொண்டிருக்கிறது அத்தகைய தினமணிக்கு இன்று பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் கூறுவதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன்.

அருளானந்தம்

வாழ்த்துக்கள். நான் தினமணி பத்திரிக்கையை விரும்பி வாசிப்பதற்கு காரணம். உணர்சசிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காமல் செய்திகளை செய்தியாய் சொல்லும் தன்மை. தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்களை தவிர்த்தல். முக்கியமாக இடதுசாரி வலதுசாரி பார்வைகளை தவிர்த்து, நடுநிலையில் நிற்கும் தன்மை. இது தான் நமது நாட்டின் தற்போதைய தேவை. ஆனால் இந்த தகுதியுடன் இருக்கும் பார்வை எந்த பத்திரிகை, தொலைக்காட்ச்சி ஊடகத்திலும் பார்க்கவே முடிவதில்லை. தினமணி மட்டுமே இந்த தகுதிகளுடன் உள்ளது. இருக்கும் வர்த்தக, அரசியல் நெருக்கடிகளில் இந்த தகுதியை தயவு செய்து இழந்து விடாதீர்கள். இது கமெண்ட் அல்ல. தினமணிக்கு நான் எழுதும் கடிதம் எனவே எண்ணிக்கொள்ளுங்கள்.

மகேஷ் குமார்.

குவைத்.

சிவில் என்ஜினியர்.