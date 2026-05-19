பெங்களூரில் பெட்ரோல், டீசல் பற்றாக்குறை இல்லை: எண்ணெய் நிறுவனங்கள் விளக்கம்

பெங்களூரு: பெங்களூரில் பெட்ரோல், டீசல் பற்றாக்குறை இல்லை என்று பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
பெங்களூரில் பெட்ரோல், டீசல் பற்றாக்குறை இருப்பதாக தகவல் பரவியதால், எரிபொருள் நிலையங்களில் குவிந்த மக்கள் பெட்ரோல், டீசலை வாகனங்களில் நிரப்பி வருகின்றனர். இந்நிலையில், பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு எதுவும் இல்லை என்று பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களின் கர்நாடக மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சித்தார்த் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
கர்நாடகத்தில் உள்ள பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களின் எல்லா சில்லறை வர்த்தக நிலையங்களிலும் போதுமான அளவுக்கு பெட்ரோல், டீசல் இருப்பு உள்ளது. மேலும், எரிபொருள் சேமிப்புக் கிடங்குகள், மொத்த விற்பனைக் கிடங்குகளில் இருந்து சில்லறை வர்த்தக நிலையங்களுக்கு எரிபொருள் விநியோகம் சீராக நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் எவ்வித தடங்கலும், இடைஞ்சலும் இல்லை. எரிபொருள் விநியோகம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. மாநிலம் முழுவதும் எரிபொருள் மறுநிரப்பு செயல்பாடுகளும் சீராக உள்ளன. எல்லா சில்லறை வர்த்தக நிலையங்களும் இயல்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன.
கர்நாடகத்தில் உள்ள நுகர்வோரின் தேவையை நிறைவு செய்யும் அளவுக்கு எரிபொருள் இருப்பு உள்ளது. எனவே, எரிபொருள் தட்டுப்பாடு என்ற அச்சத்தில் யாரும் பெட்ரோல், டீசலை அதிகளவில் வாகனத்தில் நிரப்பிக்கொள்ள வேண்டாம். மாநிலம் முழுவதும் தங்குத் தடையில்லாமல் எரிபொருள் விநியோகம் செய்யப்படுவதால், யாரும் பயப்பட வேண்டாம். எனவே, வழக்கம்போல எரிபொருளை பயன்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
எரிபொருள் விலை உயர்வு: பிரேமலதா விஜயகாந்த் கண்டனம்!
எரிபொருள் விலை உயா்வு: தி.வேல்முருகன் கண்டனம்
கடும் நெருக்கடி நிலையிலும் இந்தியாவில் சீரான எரிபொருள் விநியோகம்: பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சா் புரி!
தேர்தலுக்குப் பின் பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் அதிர்ச்சி தருமா? அதுவும் ரூ.18, ரூ.35 வரை!!
விடியோக்கள்
வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
தினமணி செய்திச் சேவை
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
தினமணி செய்திச் சேவை
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு