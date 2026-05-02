Dinamani
புதிய முகவரிக்கு குடிபெயர்ந்தார் நிதீஷ் குமார்! 98.47 சதவீத ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பிவிட்டன: ரிசா்வ் வங்கி மேற்கு வங்கம்: 15 வாக்குச்சாவடிகளில் நாளை மறுவாக்குப்பதிவு! ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ. 2.43 லட்சம் கோடியாக உயர்வு! கொடைக்கானலில் வாகனங்களுக்கு 2 நாள் இலவச அனுமதி! தங்கம் விலை ஒரேநாளில் 2ஆவது முறையாக குறைவு! தேர்தல் முடிந்தவுடன் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்திய பாஜக அரசு: மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஒவ்வொருவரின் உணவுத் தட்டிலும் எதிரொலிக்கும்! ராகுல் கண்டனம் ம.பி. படகு விபத்து! தாய் - மகன் கட்டிப்பிடித்தபடி உடல்கள் மீட்பு!
/
இந்தியா

கடும் நெருக்கடி நிலையிலும் இந்தியாவில் சீரான எரிபொருள் விநியோகம்: பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சா் புரி!

இந்தியாவில் எரிபொருள் விநியோகம் சீராக இருந்து வருவதாக மத்திய பெட்ரோலியம், இயற்கை எரிவாயுத் துறை அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரி தெரிவித்தாா்.

News image

ஹா்தீப் சிங் புரி - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மே 2026, 9:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஹோா்முஸ் நீரிணை மூடல், கச்சா எண்ணெய் விலை உயா்வு, சா்வதேச அளவில் தட்டுப்பாடு என பல்வேறு பிரச்னைகளுக்கு மத்தியிலும் இந்தியாவில் எரிபொருள் விநியோகம் சீராக இருந்து வருவதாக மத்திய பெட்ரோலியம், இயற்கை எரிவாயுத் துறை அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரி தெரிவித்தாா்.

தெற்கு குஜராத்தின் சூரத் நகரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற துடிப்புமிக்க குஜராத் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவா் மேலும் பேசியதாவது:

மேற்காசிய போரால் 60 நாள்களுக்கு மேலாக எரிபொருள் விநியோகத்தில் பிரச்னை உள்ளது. ஆனால், இந்தியா தொடா்ந்து வலுவான நிலையில் உள்ளது. சா்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை உயா்வால் பெட்ரோல், டீசல் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள அதிகரிப்பு மக்களை பாதிக்காமல் இந்திய அரசு அதைத் தடுத்து வருகிறது. முக்கியமாக இறுதிநுகா்வோரான நாட்டில் கோடிக்கணக்கான மக்களின் எரிபொருள் தேவை தங்கு தடையின்றி நிறைவு செய்யப்படுகிறது.

போா்ப் பதற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு கச்சா எண்ணெய், எல்பிஜி, எல்என்ஜி, பெட்ரோல், டீசல், விமான எரிபொருள் ஆகியவற்றின் விநியோகத்தை மத்திய அரசு தொடா்ந்து கண்காணித்து வருகிறது. பதற்றம் நிலவி வரும் கடந்த 60 நாள்களில் கண்காணிப்பு நடவடிக்கையை தினசரி அடிப்படையில் மேற்கொண்டு வருகிறோம்.

கச்சா எண்ணெய் விநியோகச் சங்கிலியில் 20 முதல் 30 சதவீதம் பாதிப்பு ஏற்படும்போது, எந்த நாடும் அதன் பாதிப்புகளில் இருந்த தப்ப முடியாது. கச்சா எண்ணெய்யை எடுத்து வருவதற்கான செலவு, கப்பல் காப்பீடு செலவு ஆகியவையும் வெகுவாக அதிகரிக்கும். இவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் கடந்த 60 நாள்களாக இந்திய அரசு பெட்ரோல், டீசல் விலையை மாற்றியமைக்கவில்லை.

பிரதமா் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இந்தியா தொடா்ந்து வலுவாகச் செயல்படுகிறது. இந்தியாவில் எந்த சமையல் அறையிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு இருக்கக் கூடாது என்பதே மத்திய அரசின் நோக்கம். உலகின் பல்வேறு நாடுகள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயா்த்திவிட்டன. ஆனால், இந்தியா மிக உறுதியாகவும், வலுவாகவும் திகழ்கிறது.

அதே நேரத்தில் தோ்தலுக்காக மட்டுமே எரிபொருள் விலையை உயா்த்தாமல் உள்ளோம் என்றும் குற்றஞ்சாட்டினா். ஆனால், இப்போது வரை நாம் விலையை உயா்த்தவில்லை. இந்தியா இப்போது 27 நாடுகளிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குகிறது. அமெரிக்கா உள்பட 41 நாடுகளிடம் இருந்து எல்பிஜி கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

விரைவில் உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை?

பெட்ரோல், டீசல் விலையும் விரைவில் உயர்கிறதா?

எரிபொருள் விலை முடக்கம்: பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.18, டீசலுக்கு ரூ.35 இழப்பு!

மேற்காசியாவில் சண்டை நிறுத்தம்: இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு விநியோகம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப வாய்ப்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026