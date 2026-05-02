Dinamani
புதிய முகவரிக்கு குடிபெயர்ந்தார் நிதீஷ் குமார்! 98.47 சதவீத ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பிவிட்டன: ரிசா்வ் வங்கி மேற்கு வங்கம்: 15 வாக்குச்சாவடிகளில் நாளை மறுவாக்குப்பதிவு! ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ. 2.43 லட்சம் கோடியாக உயர்வு! கொடைக்கானலில் வாகனங்களுக்கு 2 நாள் இலவச அனுமதி! தங்கம் விலை ஒரேநாளில் 2ஆவது முறையாக குறைவு! தேர்தல் முடிந்தவுடன் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்திய பாஜக அரசு: மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஒவ்வொருவரின் உணவுத் தட்டிலும் எதிரொலிக்கும்! ராகுல் கண்டனம் ம.பி. படகு விபத்து! தாய் - மகன் கட்டிப்பிடித்தபடி உடல்கள் மீட்பு!
/
இந்தியா

விரைவில் உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை?

பெட்ரோல், டீசல் விலை விரைவில் உயா்த்தப்படும் என்பதை மறுக்க முடியாது என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

News image

விரைவில் உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை?

Updated On :1 மே 2026, 9:43 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பெட்ரோல், டீசல் விலை விரைவில் உயா்த்தப்படும் என்பதை மறுக்க முடியாது என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தன.

சா்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயா்வு பல்வேறு ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்தித்து வந்தாலும், இந்தியாவில் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்த்தப்படாமல் உள்ளது.

அண்மையில் மேற்காசியாவில் ஏற்பட்ட போா், ஹோா்முஸ் நீரிணை மூடல் பிரச்னையால் கச்சா எண்ணெய் விலை உயா்ந்தது. கடந்த 4 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த வாரத்தில் ஒரு பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் 126 அமெரிக்க டாலா் என்ற உச்சத்துக்கு சென்றது. மேற்காசிய போா் ஏற்பட்ட பிறகு 110 டாலருக்கு மேல்தான் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடா்கிறது.

ஏற்கெனவே இந்தியாவில் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் விலை உயா்த்தப்பட்டு ரூ.913 என்ற அளவில் உள்ளது. வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு சிலிண்டா் 3,071.50 என்ற புதிய உச்சத்தில் உள்ளது. அதே நேரத்தில் பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை மட்டும் உயா்த்தவில்லை. ‘ஷெல்’ உள்ளிட்ட தனியாா் நிறுவனங்களின் பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏற்கெனவே உயா்த்தப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் இது தொடா்பாக கூறுகையில், ‘பெட்ரோல், டீசல் விலை விரைவில் உயா்த்தப்படும் என்பதை மறுப்பதற்கு இல்லை’ என்று தெரிவித்துள்ளன.

Story image

இந்தியாவில் கடந்த 2022 ஏப்ரல் முதல் பெட்ரோல், டீசல் விலை மாற்றமின்றி தொடா்ந்து வருகிறது. அப்போது முதல் கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்ற இறக்கத்தைச் சந்தித்து வருகிறது என்றபோதும், கச்சா எண்ணெய் விலை சரியும்போது எரிபொருள் விலை குறைக்கப்படவில்லை. அதே நேரத்தில் விலை ஏறும்போதும் அதற்கு ஏற்ப உயா்த்தப்படவில்லை. விலை குறைந்தபோது கிடைத்த கூடுதல் லாபத்தை வைத்து விலை உயா்வின்போது எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சமாளித்து வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால், இப்போது தொடா்ந்து கச்சா எண்ணெய் விலை உச்சத்தில் இருப்பதால் பெட்ரோல் விற்பனையில் ஒரு லிட்டருக்கு சுமாா் ரூ.20, டீசல் விற்பனையில் ஒரு லிட்டருக்கு சுமாா் ரூ.100 வரை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இழப்பைச் சந்திப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

மேற்கு வங்கத்தில் இறுதிக் கட்டத் தோ்தல் முடிந்தவுடன் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்த்தப்படும் என்று கடந்த வாரம் வெளியான தகவலை மத்திய அரசு அதிகாரிகள் மறுத்தனா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

பெட்ரோல், டீசல் விலையும் விரைவில் உயர்கிறதா?

பெட்ரோல் ரூ. 10, டீசல் ரூ. 12.50 விலை உயர்வு உண்மையா? பொய்யா? அரசு விளக்கம்

தேர்தலுக்குப் பின் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா? மத்திய அரசு விளக்கம்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வா? அமைச்சகம் விளக்கம்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026