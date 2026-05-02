விரைவில் உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை?

பெட்ரோல், டீசல் விலை விரைவில் உயா்த்தப்படும் என்பதை மறுக்க முடியாது என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தன.
சா்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயா்வு பல்வேறு ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்தித்து வந்தாலும், இந்தியாவில் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்த்தப்படாமல் உள்ளது.
அண்மையில் மேற்காசியாவில் ஏற்பட்ட போா், ஹோா்முஸ் நீரிணை மூடல் பிரச்னையால் கச்சா எண்ணெய் விலை உயா்ந்தது. கடந்த 4 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த வாரத்தில் ஒரு பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் 126 அமெரிக்க டாலா் என்ற உச்சத்துக்கு சென்றது. மேற்காசிய போா் ஏற்பட்ட பிறகு 110 டாலருக்கு மேல்தான் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடா்கிறது.
ஏற்கெனவே இந்தியாவில் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் விலை உயா்த்தப்பட்டு ரூ.913 என்ற அளவில் உள்ளது. வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு சிலிண்டா் 3,071.50 என்ற புதிய உச்சத்தில் உள்ளது. அதே நேரத்தில் பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை மட்டும் உயா்த்தவில்லை. ‘ஷெல்’ உள்ளிட்ட தனியாா் நிறுவனங்களின் பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏற்கெனவே உயா்த்தப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் இது தொடா்பாக கூறுகையில், ‘பெட்ரோல், டீசல் விலை விரைவில் உயா்த்தப்படும் என்பதை மறுப்பதற்கு இல்லை’ என்று தெரிவித்துள்ளன.
இந்தியாவில் கடந்த 2022 ஏப்ரல் முதல் பெட்ரோல், டீசல் விலை மாற்றமின்றி தொடா்ந்து வருகிறது. அப்போது முதல் கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்ற இறக்கத்தைச் சந்தித்து வருகிறது என்றபோதும், கச்சா எண்ணெய் விலை சரியும்போது எரிபொருள் விலை குறைக்கப்படவில்லை. அதே நேரத்தில் விலை ஏறும்போதும் அதற்கு ஏற்ப உயா்த்தப்படவில்லை. விலை குறைந்தபோது கிடைத்த கூடுதல் லாபத்தை வைத்து விலை உயா்வின்போது எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சமாளித்து வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், இப்போது தொடா்ந்து கச்சா எண்ணெய் விலை உச்சத்தில் இருப்பதால் பெட்ரோல் விற்பனையில் ஒரு லிட்டருக்கு சுமாா் ரூ.20, டீசல் விற்பனையில் ஒரு லிட்டருக்கு சுமாா் ரூ.100 வரை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இழப்பைச் சந்திப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேற்கு வங்கத்தில் இறுதிக் கட்டத் தோ்தல் முடிந்தவுடன் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்த்தப்படும் என்று கடந்த வாரம் வெளியான தகவலை மத்திய அரசு அதிகாரிகள் மறுத்தனா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
தினமணி செய்திச் சேவை
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
தினமணி செய்திச் சேவை
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு