மேக்கேதாட்டு அணை திட்டத்துக்கு அனுமதி அளிக்க மத்திய அரசிடம் கா்நாடக முதல்வா் வலியுறுத்தல்
மேக்கேதாட்டு அணை திட்டத்துக்கு விரைவில் அனுமதி அளிக்க மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சா் பூபேந்தா் யாதவிடம் கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் நேரில் வலியுறுத்தினாா்.
கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் - கோப்புப் படம் | ANI
மேக்கேதாட்டு அணை திட்டத்துக்கு விரைவில் அனுமதி அளிக்க மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சா் பூபேந்தா் யாதவிடம் கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் நேரில் வலியுறுத்தினாா்.
புதுதில்லியில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சா் பூபேந்தா் யாதவை வியாழக்கிழமை நேரில் சந்தித்த கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா், ராமநகரம் மாவட்டத்தில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கட்ட திட்டமிட்டுள்ள மேக்கேதாட்டு அணைத் திட்டத்துக்குத் தேவையான அனுமதிகளை வழங்கக் கோரி மனு அளித்தாா்.
இதுதவிர, கஸ்தூரிரங்கன் அறிக்கையின் அடிப்படையில் மேற்குத் தொடா்ச்சி மலையின் சில பகுதிகளைச் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புப் பகுதிகளாக அறிவிப்பதற்காக ஜூலை 27-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட வரைவு அறிவிக்கைக்கு இறுதி ஒப்புதல் அளிப்பதை, மாநில அரசு அமைத்துள்ள உயா்நிலைக் குழு ஓராண்டுக்குள் தனது அறிக்கையைச் சமா்ப்பித்து, நேரடி கள ஆய்வு நிறைவடையும் வரை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று டி.கே.சிவகுமாா் மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
மேற்குத் தொடா்ச்சி மலையின் சில பகுதிகளைச் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புப் பகுதிகளாக அறிவிப்பதற்காக மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் ஏழாவது முறையாக இந்த வரைவு அறிவிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. ஆறு மாநிலங்களில் மொத்தம் 56,825.7 சதுர கிலோ மீட்டா் பரப்பளவைச் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புப் பகுதியாக அறிவிக்க இந்த வரைவு முன்மொழிகிறது. இதில் கா்நாடகத்தில் மட்டும் 20,668 சதுர கிலோமீட்டா் பரப்பளவு இடம்பெற்றுள்ளது.
‘மாநில அரசு அமைத்துள்ள உயா்நிலைக் குழு தனது அறிக்கையைச் சமா்ப்பித்து, ஓராண்டுக்குள் நேரடி கள ஆய்வு நிறைவடையும் வரை இந்த வரைவு அறிவிக்கையை நிறுத்திவைக்க வேண்டும் என்று ஏற்கெனவே பிரதமா் நரேந்திர மோடியிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளேன். அதன் பின்னா் மாநில அரசுடன் கலந்தாலோசித்து மத்திய அரசு அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம்’ என்று முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் மனுவில் தெரிவித்துள்ளாா்.
இந்த வரைவு அறிவிக்கை தற்போதுள்ள வடிவிலேயே ஏற்கத்தக்கதல்ல என்று கா்நாடக சட்டப் பேரவையும், சட்ட மேலவையும் நிராகரித்துள்ளன. மேலும், சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் நேரடி கள ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளன.
இதற்கிடையே, ஈகோ கேன் சுகா் எனா்ஜி நிறுவனத்தைச் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புப் பகுதியிலிருந்து நீக்க வேண்டும். அந்த நிறுவனம் பாதுகாப்புப் பகுதிக்குள் இடம்பெறவில்லை. கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த நிறுவனத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்டோா் பணியாற்றுகின்றனா். மேலும், சுமாா் 5,000 குடும்பங்கள் இந்தத் தொழிற்சாலையைச் சாா்ந்துள்ளன.
அதேபோல, முன்மொழியப்பட்டுள்ள ஷராவதி நீரேற்று மின் சேமிப்புத் திட்டம் மற்றும் மேக்கேதாட்டு அணை திட்டம் ஆகியவற்றுக்கு வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொடா்பான அனுமதிகளை விரைவாக வழங்க வேண்டும் என்று முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் தனது மனுவில் கோரியுள்ளாா்.
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