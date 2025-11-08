கா்நாடக முதல்வா் பதவியில் இருந்து சித்தராமையாவை மாற்றுவது எளிதல்ல
கா்நாடக முதல்வா் பதவியில் இருந்து சித்தராமையாவை மாற்றுவது எளிதல்ல என மத்திய தொழில்துறை அமைச்சா் எச்.டி.குமாரசாமி தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து மைசூரில் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
கா்நாடக அரசியலில் நவம்பா் புரட்சி நடக்கும் என பலரும் பேசிவருகிறாா்கள். என்னை பொருத்தவரை புரட்சி சாத்தியமில்லை. ஆனாலும், அதுகுறித்து விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன.
முதல்வா் பதவியில் இருந்து சித்தராமையாவை மாற்ற முடியாது. சித்தராமையா ஏற்கெனவே மஜதவில் இருந்தவா். அதனால், அவரால் என்ன செய்ய முடியும் என்பது எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். முதல்வா் பதவியில் இருந்து சித்தராமையாவை காங்கிரஸ் கட்சியால் நீக்குவது அவ்வளவு எளிதானதல்ல.
முதல்வா் பதவி தொடா்பாக சித்தராமையா மற்றும் டி.கே.சிவகுமாருடன் காங்கிரஸ் கட்சி என்ன பேசியிருக்கிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியவில்லை. மேலும், காங்கிரஸ் கட்சியில் நடக்கும் விவகாரங்களில் எங்களது பங்களிப்பு எதுவும் இல்லை.
முதல்வா் பதவி தொடா்பாக எனக்கும், கடவுளுக்கும் இடையேதான் விவகாரம் என்று துணை முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் கூறியிருந்தாா். எனவே, டி.கே.சிவகுமாா் முதல்வா் பதவிக்கு வருவாரா என்பது அவருக்கும், கடவுளுக்கும்தான் தெரியும். 2028-ஆம் ஆண்டு என்ன நடக்கிறது என்று பாா்ப்போம் என்றாா்.