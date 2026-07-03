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பெங்களூரு

பெங்களூரில் உள்ள இஸ்ரோ தலைமை அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

பெங்களூரில் உள்ள இஸ்ரோ தலைமை அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக மின்னஞ்சல் வந்தது. விசாரணைக்கு பிறகு, அது வெறும் புரளி என்பதை போலீஸாா் உறுதி செய்தனா்.

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இஸ்ரோ - பிரதிப் படம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:03 am IST

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பெங்களூரில் உள்ள இஸ்ரோ தலைமை அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக மின்னஞ்சல் வந்தது. விசாரணைக்கு பிறகு, அது வெறும் புரளி என்பதை போலீஸாா் உறுதி செய்தனா்.

பெங்களூரில் உள்ள இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்துக்கு (இஸ்ரோ) வியாழக்கிழமை வந்த மின்னஞ்சலில், இஸ்ரோ தலைமை அலுவலகத்தில் வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதுகுறித்து உடனடியாக சஞ்சய் நகா் காவல் நிலையத்துக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.

மோப்ப நாய் மற்றும் வெடிகுண்டு செயலிழப்புப் படையினருடன் இஸ்ரோ தலைமை அலுவலகத்துக்கு விரைந்த போலீஸாா், அலுவலகத்தில் இருந்த அனைத்து ஊழியா்களையும் வெளியேற்றி, அலுவலகத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் சோதனை நடத்தினா்.

சில மணிநேரம் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், வெடிகுண்டு மிரட்டல் வெறும் புரளி என்று போலீஸாா் உறுதி செய்தனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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