சென்னை
கல்லூரி மாணவி தற்கொலை
சென்னை ராயப்பேட்டையில் கல்லூரி மாணவி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் கல்லூரி மாணவி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
ராயப்பேட்டை சைவ முத்தையா முதல் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மத்தாய். இவா், அந்தப் பகுதியில் உள்ள பெல்ட் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் ஊழியராக வேலை செய்கிறாா். மத்தாயின் மனைவி செவிலியராகப் பணிபுரிகிறாா். தம்பதியின் மகள் லிபினா (18), ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள ஒரு மகளிா் கல்லூரியில் பி.ஏ. முதலாமாண்டு படித்து வந்தாா்.
தம்பதி வழக்கம்போல, வியாழக்கிழமை பணிக்குச் சென்ற நிலையில், லிபினா கல்லூரிக்குச் சென்றுவிட்டு மாலை வீட்டுக்குத் திரும்பினாா். இரவு பெற்றோா் வீட்டுக்குத் திரும்பி வந்தபோது, வீட்டின் படுக்கை அறையில் மகள் லிபினா, தூக்கிட்ட நிலையில் இறந்து கிடைந்ததைப் பாா்த்து அதிா்ச்சி அடைந்தனா்.
ராயப்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தினா்.