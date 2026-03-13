மெரீனாவில் திரையிடப்படும் மாநகராட்சியின் 5 ஆண்டுகள் சாதனையை விளக்கும் குறும்படம்

Updated On :13 மார்ச் 2026, 9:37 pm

சென்னை மாநகராட்சியின் கடந்த 5 ஆண்டுகள் சாதனைகளை விளக்கும் குறும்படம் மெரீனா கடற்கரையில் திரையிடப்படுகிறது. இதை, முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டு, பாா்வையிட்டாா்.

சென்னை மாநகராட்சி சாா்பில் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு சாதனைகளை விளக்கும் வகையில் குறும்படம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் உள்ள நவீன மீன் அங்காடி, புதிதாக அமைக்கப்பட்ட மழைநீா் வடிகால் பணிகள், மாநகராட்சி பள்ளிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மறுசீரமைப்பு பணிகள், புதிதாக திறக்கப்பட்ட பாலங்கள் மற்றும் தற்போது மாநகராட்சி சாா்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள் உள்பட ஏராளமான திட்டங்களை எடுத்துரைக்கும் வகையில் இந்த குறும்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இக்குறும்படமானது, சென்னை மெரீனா கடற்கரையில் உள்ள உழைப்பாளா் சிலை அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள எல்இடி திரையில் திரையிடப்படுகிறது. இதை, முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டு பாா்வையிட்டாா்.

நிகழ்வில், நகராட்சி நிா்வாகத் துறை அமைச்சா் கே.என். நேரு, பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே. சேகா்பாபு, சென்னை மேயா் ஆா்.பிரியா உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

மெரீனா: நீலக்கொடி அங்கீகாரம்

சங்கரன்கோவிலில் திமுக மகளிரணி சாா்பில் பிரசாரம்

வீடுதோறும் சென்று திராவிட மாடல் அரசின் சாதனைகளை எடுத்துக் கூற வேண்டும்: அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன்

ரூ.200 கோடியில் பள்ளிப் பாதுகாப்பு வழித்தடங்கள்: நிதிநிலை அறிக்கையில் மேயர் பிரியா அறிவிப்பு

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

1 நாள் முன்பு