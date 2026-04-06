Dinamani
மும்மொழிக் கொள்கையை அமல்படுத்துவோம் என்று பரப்புரை செய்யத் தயாரா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி! புதுவையில் மகளிருக்கு இலவசப் பேருந்து, வேலைவாய்ப்பு, மருத்துவக் காப்பீடு! - ராகுல் அறிவிப்பு மாநிலங்களவை எம்பிக்களாக சுதீஷ், அன்புமணி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்பு! ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா
/
கள்ளக்குறிச்சி

திமுக அரசின் சாதனைகளை கூறி வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும்! - அமைச்சா் எ.வ.வேலு

News image

அமைச்சர் எ.வ. வேலு - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 8:18 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திமுக அரசின் சாதனைகளை மக்களிடையே எடுத்துக் கூறி வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும் என வடக்கு மண்டல பொறுப்பு அமைச்சா் எ.வ.வேலு தெரிவித்தாா்.

கள்ளக்குறிச்சி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் செயல் வீரா்கள் கூட்டம் கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள தனியாா் மண்டபத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி விசிக வேட்பாளா் கு.மாலதியை அறிமுகப்படுத்தி, வடக்கு மண்டல தோ்தல் பொறுப்பாளரும், அமைச்சருமான எ.வ.வேலு பேசியதாவது:

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கட்டடம், கள்ளக்குறிச்சி- திருவண்ணாமலை நான்கு வழிச்சாலை, பாதாள சாக்கடைத் திட்டம், நாகலூா் பகுதியில் ரூ.69 கோடியில் மாதிரி பள்ளி கட்டடம் என பல்வேறு திட்டங்களை கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் நிறைவேற்றியுள்ளோம்.

கடந்த ஓராண்டாக தோ்தல் பணியாற்றி வருகிறோம். அதன்படி கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியை 19 பகுதியாக பிரித்து ஒருங்கிணைப்பாளா்களை நியமித்துள்ளோம். அவா்கள் கூட்டணிக் கட்சியினருடன் சோ்ந்து திமுக ஆட்சியின் பல்வேறு திட்டங்கள், சாதனைகளை வாக்காளா்களிடையே எடுத்துக் கூறி வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

கூட்டத்துக்கு கள்ளக்குறிச்சி தெற்கு மாவட்டச் செயலா் க.காா்த்திகேயன் தலைமை வகித்தாா். கள்ளக்குறிச்சி எம்.பி. தே.மலையரசன், கள்ளக்குறிச்சி வடக்கு மாவட்டச் செயலா் தா.உதயசூரியன், விசிக தெற்கு மாவட்டச் செயலா் இரா.மதியழகன், காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் மு.இதாயத்துல்லா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கள்ளக்குறிச்சி திமுக நகர செயலா் இரா.சுப்ராயலு, கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி பொறுப்பாளா் கு.சீ.வெ.தாமரைக்கண்ணன், கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி ஒருங்கிணைப்பாளா் இரா.மூக்கப்பன், மாவட்ட அவைத் தலைவா் கி.ராமமூா்த்தி, மாவட்ட துணைச் செயலா் பெ.காமராஜ், மாவட்ட கழக துணைச் செயலா் புவனேஷ்வரி பெருமாள், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் எஸ்.என்.டி முருகன், சின்னசேலம் ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் மா.சத்தியமூா்த்தி, தலைமை செயற்க்குழு உறுப்பினா் இரா.எத்திராஜலு, பொதுக்குழு உறுப்பினா் பொன்.இரா.மணிமாறன் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

ரிஷிவந்தியம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

திமுகவின் சாதனைகளைக் கூறி வாக்குச் சேகரியுங்கள்: மு.அப்பாவு அறிவுறுத்தல்

மதுராந்தகம் தொகுதி திமுக கூட்டம்

திட்டக்குடி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சி.வெ.கணேசன்!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
16 மணி நேரங்கள் முன்பு