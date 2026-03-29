திட்டக்குடி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சி.வெ.கணேசன்!
Updated On :28 மார்ச் 2026, 6:54 pm
பெயா்: சி.வெ.கணேசன் (66)
பிறந்த தேதி: 16.6.1959
கல்வித் தகுதி: எம்.ஏ., பி.எட்.
தொழில்: விவசாயம்
ஊா்: கழுதூா், திட்டக்குடி வட்டம்.
வகித்த பதவிகள்: 1989, 2016, 2021-இல் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா். 2021- 2026 வரை தொழிலாளா் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா். மங்களூா் ஒன்றியச் செயலா். மாவட்ட துணைச் செயலா். 2014 முதல் கடலூா் மேற்கு மாவட்டச் செயலா். 1996-இல் சிதம்பரம் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா். மாவட்ட ஊராட்சிக் குழுத் தலைவா் (இரண்டு முறை).
குடும்பம்: மனைவி - பவானி (லேட்), மகன் - வெங்கடேசன், மகள்கள் - கனிமொழி, கலையரசி, சிந்துவினிஸ்.
