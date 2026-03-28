வேட்பாளர்கள்

புவனகிரி அதிமுக வேட்பாளா்

புவனகிரி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.அருண்மொழிதேவன்

புவனகிரி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.அருண்மொழிதேவன்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:09 am

புவனகிரி சட்டப்பேரவை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

பெயா்: ஏ.அருண்மொழிதேவன் (58)

கல்வித் தகுதி: பிஎஸ்சி., பிஎல்

தொழில்: வழக்குரைஞா் விவசாயம்

பிறந்ததேதி: 2-06-1968

ஊா்: வதிஷ்டபுரம், திட்டக்குடி தாலுகா

குடும்பம்: மனைவி பொற்செல்வி, மகன்கள்: அஜய், சஞ்சய்

வகித்த பதவிகள்: 1989 அதிமுக கிளைச் செயலா், 1996 கீழ்ஆதனூா் ஒன்றியக்கவுன்சிலா், 1998 கடலூா் மேற்கு மாவட்ட ஜெ பேரவை செயா், 2004 முதல் கடலூா் மேற்கு மாவட்ட அதிமுக செயலா், 2004- திண்டிவனம் மக்களவை தொகுதி வேட்பாளா், 2004 ஆகஸ்டு தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத் தலைவா், 2006- சிதம்பரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், 2013- தமிழ்நாடு சுற்றுலா வாரியக்கழகத் தலைவா், 2014- கடலூா் நாடாளுமன்ற உறுப்பினா். 2021- புவனகிரி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.

சிதம்பரம் அதிமுக வேட்பாளா்

சிதம்பரம் அதிமுக வேட்பாளா்

கோபி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

கோபி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

வேப்பனஅள்ளி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்!

வேப்பனஅள்ளி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்!

திண்டுக்கல் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் சீனிவாசன்!

திண்டுக்கல் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் சீனிவாசன்!

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

நீளிரா டிரெய்லர்!

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

