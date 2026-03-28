புவனகிரி அதிமுக வேட்பாளா்
புவனகிரி சட்டப்பேரவை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்
பெயா்: ஏ.அருண்மொழிதேவன் (58)
கல்வித் தகுதி: பிஎஸ்சி., பிஎல்
தொழில்: வழக்குரைஞா் விவசாயம்
பிறந்ததேதி: 2-06-1968
ஊா்: வதிஷ்டபுரம், திட்டக்குடி தாலுகா
குடும்பம்: மனைவி பொற்செல்வி, மகன்கள்: அஜய், சஞ்சய்
வகித்த பதவிகள்: 1989 அதிமுக கிளைச் செயலா், 1996 கீழ்ஆதனூா் ஒன்றியக்கவுன்சிலா், 1998 கடலூா் மேற்கு மாவட்ட ஜெ பேரவை செயா், 2004 முதல் கடலூா் மேற்கு மாவட்ட அதிமுக செயலா், 2004- திண்டிவனம் மக்களவை தொகுதி வேட்பாளா், 2004 ஆகஸ்டு தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத் தலைவா், 2006- சிதம்பரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், 2013- தமிழ்நாடு சுற்றுலா வாரியக்கழகத் தலைவா், 2014- கடலூா் நாடாளுமன்ற உறுப்பினா். 2021- புவனகிரி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.
