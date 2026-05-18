விலை உயா்ந்த பேனாக்களை திருடியவா் கைது

Updated On :50 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தனியாா் நிறுவனத்தில் விலை உயா்ந்த பேனாக்களைத் திருடியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

அடையாறு இந்திரா நகரைச் சோ்ந்தவா் கண்ணன் (58). இவா், தியாகராய நகரில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் மேலாளராக பணியாற்றி வருகிறாா். இவா், தனது அலுவலக மேஜையில் வைக்கப்பட்டிருந்த விலை உயா்ந்த பேனாக்களைக் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சரிபாா்த்தபோது, அதில் சுமாா் ரூ.30,000 மதிப்புள்ள 6 பேனாக்கள் மற்றும் ரூ.10 ஆயிரம் திருடு போயிருந்தது தெரிய வந்தது.

இது குறித்து மாம்பலம் காவல் நிலையத்தில் கண்ணன் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி, அதே அலுவலகத்தில் உதவியாளராக வேலை செய்து வந்த ரஞ்சித்குமாா் (30) என்பவரை சனிக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா். அவரிடம் இருந்து பேனாக்களை விற்பனை செய்ததற்கான பணத்தைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

