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செங்கல்பட்டு

குடும்ப அட்டையில் உறுப்பினா்கள் கைரேகை: ஜூலை 31-இக்குள் பதிவு கட்டாயம்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினா்களில் தற்போது வரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவா்கள் வரும் ஜூலை-31-ஆம் தேதிக்குள் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் மு. வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளாா்.

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ரேஷன் கடை - கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 4:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் குடும்ப அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினா்களில் தற்போது வரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவா்கள் வரும் ஜூலை-31-ஆம் தேதிக்குள் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் மு. வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளாா்.

அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் குடும்ப அட்டை உறுப்பினா்கள் தற்போது வரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவா்கள் அருகில் உள்ள நியாய விலைக் கடைகளில் வரும் ஜூலை-31-ஆம் தேதிக்குள் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

மேலும் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாமல் பணி நிமித்தமாக வேறு பகுதியில் வசிப்பவா்கள், தற்போது வசிக்கும் பகுதியின் அருகில் உள்ள நியாய விலைக்கடையில் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இறந்த உறுப்பினா்களின் பெயா்களை வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை அணுகி உரிய ஆவணங்களை சமா்ப்பித்து நீக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் அருகில் உள்ள நியாயவிலைக்கடை விற்பனையாளரிடம் இறந்த உறுப்பினா்களின் குடும்ப அட்டை எண்ணுடன் ஆதாா் அட்டையின் நகலை வழங்க வேண்டும்.

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