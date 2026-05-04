அம்மா கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டி பரிசளிப்பு

மேல்மருவத்தூரில் நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிக்கு பரிசளித்த மருத்துவக்கல்லூரி நிா்வாக அறங்காவலருமான கோ.ப.அன்பழகன், உடன் வழக்குரைஞா் கே.கே.எஸ்.நடராஜன், தொழிலதிபா்கள் கே.அப்துல் நபின், சதீஷ் நாராயணன் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :3 மே 2026, 8:57 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மேல்மருவத்தூா் பங்காரு அடிகளாரின் 86-ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, ஆதிபராசக்தி கல்வி நிறுவனங்களின் சாா்பாக மாநில அளவிலான அம்மா கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டி நிறைவு மற்றும் பரிசளிப்பு நிகழ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

கிரிக்கெட் போட்டி கடந்த பிப்ரவரி 20-ஆம் தேதி மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி மருத்துவ கல்லூரி விளையாட்டரங்கில் துவங்கியது. இப்போட்டிகளில் தமிழ்நாடு முழுவதிலிருந்து மருத்துவ கல்லூரிகளின் 40 அணிகள் பங்கேற்றன.

ஞாயிற்றுக்கிழமை மேல்மருவத்தூா் மருத்துவ கல்லூரி அணிக்கும், ஜெருசேலம் மருத்துவ கல்லூரி அணிக்கும் இடையே இறுதி ஆட்டம் நடைபெற்றது நடைபெற்றது.

அதில் மேல்மருவத்தூா் மருத்துவகல்லூரி கிரிக்கெட் அணி 132 ரன்களும், ஜெருசலம் மருத்துவ கல்லூரி கிரிக்கெட் அணி 129 ரன்களும் பெற்றனா். 3 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மேல்மருவத்தூா் மருத்துவக் கல்லூரி அணி பட்டம் வென்றது.

முதல் பரிசினை பெற்ற அணிக்கு ரு 1 லட்சம் ரொக்கம், கோப்பையையும், 2-ஆம் இடம் பொ்ற அணிக்கு ரூ 50,000 ரொக்கம், கோப்பையும் மருத்துவ கல்லூரி நிா்வாக அறங்காவலா் கோ.ப.அன்பழகன் வழங்கினாா். இந்நிகழ்ச்சியில் மருத்துவ கல்லூரி புலமுதல்வா் மருத்துவா் என்.கண்ணன் வரவேற்றாா்.

நிகழ்வில் தொழிலதிபா்கள் சதீஷ்நாராயணன், கே.அப்துல் நபின், மருத்துவ கல்லூரி செயலா் மருத்துவா் அ.மதுமலா், மேல்மருவத்தூா் ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவா் ஆ.அ.அகத்தியன், ஜெருசலம் மருத்துவ கல்லூரியின் கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் நடராஜன் கலந்து கொண்டனா்.

நிகழ்வுகளுக்கான ஏற்பாடுகளை மருத்துவ கல்லூரி புலமுதல்வா் ந.கண்ணன், மூத்த நிா்வாக அலுவலா் எஸ்.லிங்கநாதன், சக்தி கோபிநாத் மற்றும் மருத்துவ கல்லூரி ஊழியா்கள் செய்து இருந்தனா்.

