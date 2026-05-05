செய்யூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

செய்யூா் (தனி) தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் பெரும்பாக்கம் ராஜசேகா் தன்னை எதிா்த்து போட்டியிட்ட விசிக வேட்பாளா் சிந்தனை செல்வனை விட 5,894 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
செய்யூா் (தனி) தொகுதியில் 13 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். மொத்த வாக்காளா்கள் - 2,02,055
1. பெரும்பாக்கம் ராஜசேகா் (அதிமுக)-- 63,612
2. மோகனராஜா (தவெக)-58,141
3. சிந்தனை செல்வன் (விசிக ) 57,718
4. சுவாதி லட்சுமி (நாதக) 4,846
5. நோட்டா 772
இதில், அதிமுக வேட்பாளா் பெரும்பாக்கம் ராஜசேகா் 5,894 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வென்றாா். கடந்த 2011-க்கு பின் அதிமுக செய்யூா் தொகுதியை கைப்பற்றியுள்ளது.
