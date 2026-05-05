அரக்கோணம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வி.காந்திராஜ் 23,121 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். விசிக வேட்பாளா் எழில் கரோலின் 50,655 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாமிடத்தைையும், அதிமுக வேட்பாளா் சு,ரவி 50,052 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாமிடத்தையும் பெற்றனா்.
அரக்கோணம் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய முதல் சுற்றில் இருந்தே தவெக வேட்பாளா் வி.காந்தி ராஜ் முதலிடத்தை பெற்றிருந்தாா். 11 -ஆவது சுற்று வரை அதிமுக வேட்பாளா் சு.ரவி இரண்டாமிடத்தை பெற்ற நிலையில் விசிக வேட்பாளா் எழில்கரோலின் மூன்றாமிடத்திலும் இருந்தனா். 12-ஆவது சுற்று முடிவுகளில் இருந்து விசிக இரண்டாமிடத்தையும், அதிமுக மூன்றாமிடத்தையும் பெற்றன. இறுதியில் 73,776 வாக்குகள் பெற்று தவெக வேட்பாளா் வி.காந்திராஜ் 23121 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிப்பெற்றாா். வி.காந்திராஜ் தற்போது அரக்கோணம் நகா்மன்ற உறுப்பினராக இருந்து வருகிறாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரக்கோணம்(தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்ட வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம் வருமாறு:
மொத்த வாக்குகள் - 200986
பதிவான வாக்குகள் - 181441
வி.காந்திராஜ்(தவெக) - 73776
எழில்கரோவின்(விசிக) - 50655
சு.ரவி(அதிமுக) - 50052
கே.ராஜ்குமாா்(நாதக) - 5191
நோட்டா - 899
செல்லாத வாக்குகள் - 153
வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளா் வி.காந்திராஜிடம் அதற்கான சான்றிதழை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் டி.ரமேஷ் வழங்கினாா். அப்போது வாக்கு எண்ணிக்கை பணிக்கான மேலிட பாா்வையாளா் சஞ்சய்குமாா், உதவி தோ்தல் அலுவலா்கள் வெங்கடேசன், பரமேஸ்வரி ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
