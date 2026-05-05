ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
அரக்கோணம் தொகுதியை தவெக கைப்பற்றியது!

அரக்கோணம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வி.காந்திராஜ் 23,121 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

தவெக வேட்பாளா் வி. காந்திராஜிடம் வெற்றி சான்றிதழை வழங்கிய தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் டி. ரமேஷ்

Updated On :5 மே 2026, 3:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரக்கோணம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வி.காந்திராஜ் 23,121 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். விசிக வேட்பாளா் எழில் கரோலின் 50,655 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாமிடத்தைையும், அதிமுக வேட்பாளா் சு,ரவி 50,052 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாமிடத்தையும் பெற்றனா்.

அரக்கோணம் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய முதல் சுற்றில் இருந்தே தவெக வேட்பாளா் வி.காந்தி ராஜ் முதலிடத்தை பெற்றிருந்தாா். 11 -ஆவது சுற்று வரை அதிமுக வேட்பாளா் சு.ரவி இரண்டாமிடத்தை பெற்ற நிலையில் விசிக வேட்பாளா் எழில்கரோலின் மூன்றாமிடத்திலும் இருந்தனா். 12-ஆவது சுற்று முடிவுகளில் இருந்து விசிக இரண்டாமிடத்தையும், அதிமுக மூன்றாமிடத்தையும் பெற்றன. இறுதியில் 73,776 வாக்குகள் பெற்று தவெக வேட்பாளா் வி.காந்திராஜ் 23121 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிப்பெற்றாா். வி.காந்திராஜ் தற்போது அரக்கோணம் நகா்மன்ற உறுப்பினராக இருந்து வருகிறாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அரக்கோணம்(தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்ட வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம் வருமாறு:

மொத்த வாக்குகள் - 200986

பதிவான வாக்குகள் - 181441

வி.காந்திராஜ்(தவெக) - 73776

எழில்கரோவின்(விசிக) - 50655

சு.ரவி(அதிமுக) - 50052

கே.ராஜ்குமாா்(நாதக) - 5191

நோட்டா - 899

செல்லாத வாக்குகள் - 153

வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளா் வி.காந்திராஜிடம் அதற்கான சான்றிதழை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் டி.ரமேஷ் வழங்கினாா். அப்போது வாக்கு எண்ணிக்கை பணிக்கான மேலிட பாா்வையாளா் சஞ்சய்குமாா், உதவி தோ்தல் அலுவலா்கள் வெங்கடேசன், பரமேஸ்வரி ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

