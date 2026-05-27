செங்கல்பட்டு

மாா்ச்சிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

Updated On :28 மே 2026, 12:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய அரசைக் கண்டித்து மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியினா் செங்கல்பட்டு புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் புதன்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு விலை உயா்வைக் கண்டித்தும், அதை உடனடியாக திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி செங்கல்பட்டு பகுதிக் குழு சாா்பில், கட்சியின் பகுதிக் குழு உறுப்பினா் பாபு தலைமையில் செங்கல்பட்டு புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. கட்சியின் முன்னாள் மாவட்டச் செயலாளா் ஜி.மோகனன், பகுதி செயலாளா், கே.வேலன், மாவட்டக் குழு உறுப்பினா்கள் ஜெயந்தி, அன்பு, சதீஷ், மு.முனிச்செல்வம் உள்ளிட்ட பலா் கண்டன உரையாற்றினா்.

கட்சியின் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் வி.அரிக்கிருஷ்ணன் ஆா்ப்பாட்டத்தை நிறைவு செய்து பேசினாா்.

முன்னதாக ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோா் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டு, தனியாா் மண்டபத்தில் காவலில் வைக்கப்பட்டு, பின்னா் விடுவிக்கப்பட்டனா்.

