குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்: அமைச்சா் சரத் குமார் வழங்கினார்
செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தின் கீழ் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரங்களை அமைச்சா் சரத்குமாா் வழங்கினாா்.
குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கிய அமைச்சா் சரத் குமாா்.
செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தின் கீழ் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரங்களை அமைச்சா் சரத்குமாா் வழங்கினாா்.
அண்மையில் மதுரையில் தாய்மாமன் தங்கமோதிரம் திட்டத்தை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தொடங்கி வைத்தாா். அதன் தொடா்ச்சியாக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் திட்டத்தை அமைச்சா் சரத்குமாா் தொடங்கி வைத்து பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கினாா்.
இதில் ஆட்சியா் மு. வீரப்பன், எம்எல்ஏக்கள் தியாகராஜன், விஜயராஜ் மற்றும் அரசு மருந்துவமனை மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். நிகழ்ச்சியில், 30-க்கும்மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட்டது.
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