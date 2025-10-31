சென்னை

அரக்கோணம் - சென்னை மின்சார ரயில் சேவை பாதிப்பு!

அரக்கோணம் - சென்னை மின்சார ரயில் சேவை பாதிப்பு தொடர்பாக...
சென்னை புறநகர் ரயில் சேவை.
சென்னை புறநகர் ரயில் சேவை. கோப்புப்படம்
அரக்கோணம் - சென்னை வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் மின்சார ரயில்களின் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

உயர் மின்னழுத்த கம்பியையும், ரயிலையும் இணைக்கும் கிளிப் உடைந்தத்தால் மின்சார ரயில் ஒன்று தண்டவாளத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால், அந்த வழித்தடத்தின் இயங்கும் மின்சார ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அரக்கோணம் - சென்னை இடையே இயக்கப்படும் மின்சார ரயில்களின் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

தகவல் அறிந்து வந்த ரயில்கள் ஊழியர்கள், சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாற்றுப்பாதையில் ரயில்களை இயக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளனர்.

இருந்தாலும் பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் பணி முடிந்து வீடுகளுக்கு செல்லும் நேரம் என்பதால் பயணிகள் சீரமத்துக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

Summary

Electric train services operating on the Arakkonam-Chennai route have been affected.

chennai
சென்னை
train
அரக்கோணம்
மின்சார ரயில்
arakonam

