கடந்த 2008-இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு முன்பு வரை, மிகப்பெரிய சட்டப்பேரவை தொகுதியாக வில்லவாக்கம் இருந்தது. மறுசீரமைப்பில் இத்தொகுதியின் எல்லைகள் குறைக்கப்பட்டு, கொளத்தூா், திரு.வி.க.நகா், மாதவரம், அம்பத்தூா் உள்ளிட்ட தொகுதிகள் உருவாக்கப்பட்டன.
இத்தொகுதியில் ஐசிஎஃப் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல மருத்துவமனை, குறு, சிறு தொழில்களின் மையமான சிட்கோ நகா், ரயில் அருங்காட்சியகம் போன்ற முக்கிய பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன. அயனாவரம், திருமங்கலம், அண்ணா நகரின் சில பகுதிகள் இத்தொகுதிக்குள் வருகின்றன.
இத்தொகுதியில் இதுவரை நடைபெற்ற தோ்தல்களில் திமுக 5 முறை, அதிமுக, மாா்க்சிஸ்ட் தலா 2 முறை, காங்கிரஸ் மற்றும் தமாகா தலா 1 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை திமுக சாா்பில் காா்த்திக் மோகன், அதிமுக சாா்பில் எஸ்.ஆா்.விஜயகுமாா், தவெக சாா்பில் ஆதவ் அா்ஜுனா, நாம் தமிழா் சாா்பில் எஸ்.ரோஷினி ஆகியோா் போட்டியிடுகின்றனா்.
சமூக நிலவரம்: இத்தொகுதியில் வன்னியா்கள், பட்டியலினா்தவா்கள் கணிசமாக உள்ளனா். முதலியாா், நாடாா், யாதவா், நாயுடு, இஸ்லாமியா்கள், கிறிஸ்தவா்கள் பரவலாகவும் உள்ளனா். இதைதவிர செட்டியாா், முக்குலத்தோா், வடஇந்தியா்கள் உள்ளிடோரும் குறைவான எண்ணிக்கையில் உள்ளனா்.
முக்கிய பிரச்னைகள்: தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள குடிநீா், கழிவுநீா் கால்வாய்கள் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைக்கப்பட்டன. மக்கள்தொகை பெருகியுள்ள நிலையில், அதற்கேற்ற குழாய் அமைப்புகள் இல்லாததால் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு, குடிநீருடன் கழிவுநீா் கலப்பது தொகுதியின் முக்கிய பிரச்னையாக இருக்கிறது. இன்னும் பல பகுதிகளுக்கு குடிநீா் இணைப்பு கிடைக்கவில்லை. முறையான வடிகால் வசதி இல்லாததால், மழைக் காலங்களில் குடியிருப்புகளை வெள்ளநீா் சூழ்ந்து நிற்கும் பிரச்னை தொடா்கிறது.
காா்த்திக் மோகன் (திமுக)
திமுக வேட்பாளா்: திமுக வேட்பாளா் காா்த்திக் மோகன், அண்ணா நகா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.கே.மோகனின் மகன். இளைஞருக்கு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இவரை திமுக களம் இறக்கியிருக்கிறது. திமுகவின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கி, கூட்டணி பலம் அவருக்கு ஆதரவாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. மேலும், திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இடம்பெற்றுள்ளதால், இத்தொகுதியில் கணிசமாக இருக்கும் தெலுங்கு பேசும் மக்களின் வாக்குகள் இவருக்கு கிடைக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
கடந்த 5 ஆண்டுகால சாதனைகளையும், திமுகவின் வாக்குறுதிகளையும் கூறி தொகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளாா்.
எஸ்.ஆா். விஜயகுமாா் (அதிமுக)
அதிமுக வேட்பாளா்: முன்னாள் மத்திய சென்னை மக்களவை உறுப்பினா் எஸ்.ஆா். விஜயகுமாா், அதிமுக வேட்பாளராகக் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளாா். ஏற்கெனவே எம்.பி.யாகப் பணியாற்றியுள்ளதால் தொகுதி மக்களிடம் நன்கு அறிமுகம் உள்ளவா். ரெட்டியாா் சமூகத்தைச் சோ்ந்த இவா், ஆந்திர வம்சாவளி வாக்காளா்களின் ஆதரவைப் பெறும் வகையில் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறாா். மேலும், இத்தொகுதியில் வன்னியா் சமூகத்தினரும் அதிக எண்ணிக்கையில் வசித்து வருகின்றனா். கூட்டணியில் பாமக இடம்பெற்றுள்ளதால், அந்தச் சமூக வாக்குகள் இவருக்கு சாதகமாகலாம் எனக் கருதப்படுகிறது.
ஆதவ் அா்ஜுனா (தவெக)
தவெக வேட்பாளா்: தவெக சாா்பில், அக்கட்சியின் தோ்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலா் ஆதவ் அா்ஜுனா போட்டியிடுவதால் தவெகவினரால் எதிா்பாா்க்கப்படும் தொகுதிகளில் ஒன்றாக வில்லிவாக்கம் அமைந்திருக்கிறது. தொகுதியுடன் நேரடி தொடா்பு இல்லாவிட்டாலும், சமீபகாலமாக சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமாகி வரும் அரசியல் முகங்களில் ஒருவராக இருப்பது அவரை தொகுதி மக்களுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறது. தவெக தலைவா் விஜய்க்கு உள்ள செல்வாக்கு கைகொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் களம் இறங்கியிருக்கிறாா். கட்சிக்கு தோ்தல் வியூகங்களை பரிந்துரைக்கும் இவா், தான் போட்டியிடும் தொகுதியில் அவற்றை முழுமையாகச் செயல்படுத்துவாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
எஸ்.ரோஷினி (நாதக)
நாம் தமிழா் வேட்பாளா்: நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் களம் இறக்கப்பட்டுள்ள எஸ்.ரோஷினி, திருநங்கை. சமூக சேவகரான இவா், கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமானின் கொள்கை முழக்கங்களைக் கூறி வீதி வீதியாகச் சென்று வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருக்கிறாா். இத்தொகுதியில் நாம் தமிழா் கட்சி 8 சதவீத வாக்கு வங்கியைப் பெற்றிருக்கிறது. இத்தோ்தலில் அது மேலும் அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளாா்.
2016, 2021 ஆகிய இரு தோ்தல்களில் தொடா் வெற்றியைப் பெற்றிருக்கும் திமுக, தொகுதியை தக்க வைத்து ஹாட்ரிக் வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் முனைப்பில் உள்ளது. தவெகவுக்கு கிடைத்திருக்கும் எழுச்சியானது திமுக, அதிமுக என இரு கட்சிகளுக்கும் கடுமையான சவாலை ஏற்படுத்தியிருப்பது கள சூழலாக உள்ளது. கட்சியின் செல்வாக்கு, வேட்பாளரின் சொல்வாக்கு உள்ளிட்ட காரணிகளோடு அரசியல் கட்சிகள் மேற்கொள்ளும் தோ்தல் உத்திகளைப் பொருத்தே வெற்றி-தோல்வி நிா்ணயமாகும்.
ஏனெனில், கடந்த 2021 தோ்தலில் திமுகவுக்கு வியூகம் வகுப்பதில் தகவல் தொழில்நுட்ப அணியில் இணைந்து பணியாற்றிய ஆதவ் அா்ஜுனா, காா்த்திக் மோகன் இருவரும் இப்போது எதிரெதிா் வேட்பாளா்களாக களம் காண்கின்றனா். அவா்கள் எத்தகைய வியூகம் வகுக்கப் போகிறாா்கள் என்ற எதிா்பாா்ப்பு அதிகரித்துள்ளதால், வில்லிவாக்கம் தொகுதியின் தோ்தல் களம் சூடுபிடித்திருக்கிறது.
வாக்காளா்கள்
ஆண்கள் - 78,671
பெண்கள் - 84,668
மூன்றாம் பாலினத்தவா் -33
மொத்தம் 1,63,372
எஸ்.ஆா். விஜயகுமாா் (அதிமுக) ~எஸ்.ரோஷினி (நாதக) ~காா்த்திக் மோகன் (திமுக) ~ஆதவ் அா்ஜுனா (தவெக)
