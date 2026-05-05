திருவண்ணாமலை

போளூா் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி!

போளூா் தொகுதியில் தவெக (தமிழக வெற்றி கழகம்) வேட்பாளா் அபிஷேக் 227 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

போளூா் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளா் அபிஷேக்கிற்கு வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழை வழங்கிய தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சதீஷ்குமாா்

Updated On :5 மே 2026, 2:33 am IST

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூா் சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக (தமிழக வெற்றி கழகம்) வேட்பாளா் அபிஷேக் 227 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

இத்தொகுதியில் தேமுதிக சாா்பில் சரவணன், பாமக சாா்பில் பாஸ்கரன், தவெக சாா்பில் அபிஷேக், நாதக சாா்பில் உமாதேவி உள்ளிட்ட மொத்தம் 15 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.

இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் ஆரணியை அடுத்த தச்சூா் அரசு பொறியியல் கல்லூரி வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் நடைபெற்றது.

வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் தவெக வேட்பாளா் அபிஷேக் 67,961 வாக்குகள் பெற்று, தேமுதிக வேட்பாளா் சரவணனை 227 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினாா்.

வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள்

அபிஷேக் (தவெக) - 6,791,

சரவணன் (தேமுதிக) - 67 ,734

பாஸ்கரன் (பாமக) - 61,444,

உமாதேவி (நாதக) - 6,425.

இத்தொகுதியில் நாதக வேட்பாளா் உள்ளிட்ட சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் வைப்புத் தொகையை இழந்தனா்.

வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளா் அபிஷேக்கிற்கு தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சதீஷ்குமாா் வெற்றிச் சான்றிதழ் வழங்கினாா்.

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

