தமிழ்ப் புத்தாண்டு: வீட்டின் முன் குவிந்த தொண்டா்களுக்கு வாழ்த்து கூறிய விஜய்

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 11:44 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்ப் புத்தாண்டு பிறப்பையொட்டி, சென்னை அருகே பனையூரில் உள்ள தனது வீட்டின் முன் திரண்டிருந்த தவெக தொண்டா்கள், ரசிகா்களுக்கு விஜய் வாழ்த்து கூறினாா்.

தமிழ்ப் புத்தாண்டு பிறப்பையொட்டி, தவெக தலைவா் விஜய்யை பாா்ப்பதற்காக அவரது வீட்டின் முன் கட்சியினா், ரசிகா்கள் ஏராளமானோா் செவ்வாய்க்கிழமை காலையிலேயே கூடியிருந்தனா். இதை அறிந்த விஜய், வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து தொண்டா்களைப் பாா்த்து கையை அசைத்தாா். பின்னா் சுமாா் 10 அடி உயரமுள்ள அவரது வீட்டின் சுவா் மீது உள்பக்கமாக ஏணி போட்டு ஏறிய விஜய், அங்கிருந்த ஒரு மரக்கிளையை பிடித்தபடி ரசிகா்களைப் பாா்த்து கையசைத்து தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தாா். பின்னா் ஏணியில் இருந்து இறங்கிய அவா், காரில் ஏறி திருப்பூா் தோ்தல் பிரசாரத்துக்காக சென்னை விமான நிலையத்துக்குச் புறப்பட்டு சென்றாா்.

