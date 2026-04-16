Dinamani
மகளிர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவு; தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு! - ராகுல்தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு: தனிப்பட்ட இயக்கத்தின் போராட்டம் அல்ல; தமிழ்நாட்டின் போராட்டம் - மு.க. ஸ்டாலின்பாக். மூலம் அமெரிக்காவுடன் தொடரும் பேச்சு! - ஈரான் அரசு அறிவிப்பு!அதிமுக அரசின் ஏதாவது ஒரு சாதனையைக் கூறி பழனிசாமியால் ஓட்டு கேட்க முடியுமா? மு.க. ஸ்டாலின்தேர்தல் முக்கியமல்ல, சுயமரியாதையே முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின் உ.பி.யில் 17 வயது சிறுமிக்கு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை! தூக்கிட்டுத் தற்கொலை!சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடுமீஞ்சூரில் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்! அரிவாளால் வெட்டிய இளைஞர்கள்! திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
சென்னை

ரூ.8 ஆயிரம் இலவச கூப்பன் விநியோகம்: திமுகவினா் மீது போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு

சென்னையில் வாக்காளா்களுக்கு ரூ.8 ஆயிரம் இலவச கூப்பன் விநியோகம் செய்ததாக திமுகவினா் இருவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

News image

ரூ. 8,000 கூப்பன் மாதிரி - படம்: டிஎன்எஸ்

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 10:09 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வண்ணாரப்பேட்டை வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு பகுதியில் வாக்காளா்களுக்கு பரிசுப் பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்படுவதாக தோ்தல் பறக்கும் படையினருக்கும், போலீஸாருக்கும் ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.

அதனடிப்படையில் போலீஸாரும், பறக்கும் படையினா் அந்தப் பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அங்கு சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் 2 போ், அங்குள்ள வீடுகளுக்குள் சென்று வருவது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து போலீஸாா், அவா்களைப் பிடித்து விசாரித்ததுடன், அவா்கள் வைத்திருந்த பையையும் சோதனையிட்டனா்.

அதில், இருவரிடமும் இருந்து ஏழு ரூ.8 ஆயிரம் இலவச கூப்பன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. விசாரணையில் இருவரும் திமுகவைச் சோ்ந்தவா்கள் என்பதும், அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த வாக்காளா்களுக்கு ரூ.8 ஆயிரம் ‘இல்லத்தரசி கூப்பன்’ என்ற இலவச கூப்பன்களை விநியோகம் செய்ததும் தெரியவந்தது.

இது தொடா்பாக வண்ணாரப்பேட்டை போலீஸாா், இருவா் மீதும் இரு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை செய்கின்றனா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 ஏப்ரல் 2026