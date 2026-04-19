முதியோா், மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்களுக்கு இலவச வாகன வசதி

முதியோா், மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்கள் வாக்குச்சாவடிகளுக்குச் செல்ல இலவச வாகன வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 11:32 pm

முதியோா், மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்கள் வாக்குச்சாவடிகளுக்குச் செல்ல இலவச வாகன வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து சென்னை மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் ஜெ.குமரகுருபரன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்.23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்கள் வாக்குச்சாவடிகளுக்குச் சென்று வாக்களிக்க ஏதுவாக இலவச வாகன வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளது.

ஆகவே, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் இலவச வாகன சேவையைப் பெறுவதற்கு மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள் மாவட்டத் தகவல் தொடா்பு எண் 1950 அல்லது தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை எண் 1800- 425- 7012 என்ற எண்ணிலோ தொடா்பு கொள்ளலாம்.

அத்துடன் சென்னை வடக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் பி.சரவணகுமாா் கைப்பேசி எண் 94439 68097, தெற்கு பகுதி நல அலுவலா் சீனிவாசன் கைப்பேசி எண் 98416 96693 ஆகியோரைத் தொடா்பு கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.

