கொல்லங்கோட்டில் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்களின் மூன்றுசக்கர வாகன விழிப்புணா்வுப் பேரணி

கன்னியாகுமரி

மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்களின் மூன்றுசக்கர வாகன விழிப்புணா்வுப் பேரணி

மாற்றுத்திறனாளிகளின் மூன்றுசக்கர வாகன விழிப்புணா்வுப் பேரணியில் கலந்து கொண்டோா்.

Updated On :25 மார்ச் 2026, 10:56 pm

கன்னியாகுமரிமாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மற்றும் மாவட்ட நிா்வாகம் இணைந்து வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி ’ஸ்வீப்’ திட்டத்தின் கீழ் கிள்ளியூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட கொல்லங்கோடு பகுதியில் மாற்றுத்திறனாளிவாக்காளா்களின் மூன்றுசக்கர வாகன விழிப்புணா்வுப் பேரணி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

இப்பேரணியில் 100- க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறன் வாக்காளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

இதில், கலந்து கொண்டவா்கள் என் வாக்கு விற்பனைக்கு அல்ல, ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றுவோம், அனைவரும் வாக்களிப்போம் போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியவாறு சென்றனா்.

நிகழ்ச்சியில், மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறை அலுவலா்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், தன்னாா்வலா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

வாக்காளா் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

வாக்காளா் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

கோவில்பட்டி பகுதிகளில் ரமலான் சிறப்புத் தொழுகை

கோவில்பட்டி பகுதிகளில் ரமலான் சிறப்புத் தொழுகை

வாக்காளா் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

வாக்காளா் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

திப்பணம்பட்டியில் ‘நலம் தரும் மோடி’ மருத்துவ முகாம்

திப்பணம்பட்டியில் ‘நலம் தரும் மோடி’ மருத்துவ முகாம்

வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வீடியோக்கள்

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு