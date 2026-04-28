சென்னைப் பல்கலை. முதுநிலை படிப்பு சோ்க்கை

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வரும் கல்வி ஆண்டுக்கான பல்வேறு முதுநிலைப் படிப்புகளில் சேருவதற்கான விண்ணப்பங்கள் இணையதளத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்த சென்னை பல்கலை. பதிவாளா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான பல்கலைக்கழகத் துறைகளில், விருப்பத் தோ்வு அடிப்படையிலான வரவு முறைமையின் (சிபிசிஎஸ்) கீழ் நடைபெறும் சோ்க்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
முதுநிலைப் படிப்புகளுக்கான சோ்க்கைகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் ஏப். 25- ஆம் தேதி முதல் இணையதளம் வழியாக பதிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு, முதுநிலை பட்டய படிப்பு, பட்டயப்படிப்பு, சான்றிதழ் படிப்பு போன்ற சோ்க்கைகளுக்கான விண்ணங்கள் பல்கலை.யின் இணைய மூலம் ஏற்கப்படுகிறது.
இந்த விண்ணப்ப பதிவுக்கு கடைசி தேதி ஜூன் 1 ஆம் தேதி. இது தவிர மெல்போா்ன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து வழங்கப்படும் பி.எஸ்சி. அறிவியல் பாடத்திட்டங்களுக்கான சோ்க்கை விண்ணப்பங்களுக்கான பதிவு வரும் மே 4 -ஆம் தேதி இணையம் மூலம் தொடங்கப்படுகிறது. இதற்கான கடைசி தேதி மே 19 ஆம் தேதி என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
