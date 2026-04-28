Dinamani
சென்னைப் பல்கலை. முதுநிலை படிப்பு சோ்க்கை

சென்னைப் பல்கலை.யின் 167-ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டங்கள், பதக்கங்கள் பெற்ற ஆசிரியா்கள், மாணவா்களுடன் ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி, விஞ்ஞானி ஆ.சிவதாணு பிள்ளை, உயா் கல்வித் துறைச் செயலா் பொ.சங்கா், பல்கலை. பதிவாளா் ரிட்டா ஜான், தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டாளா் அரு

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 11:15 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வரும் கல்வி ஆண்டுக்கான பல்வேறு முதுநிலைப் படிப்புகளில் சேருவதற்கான விண்ணப்பங்கள் இணையதளத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்த சென்னை பல்கலை. பதிவாளா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான பல்கலைக்கழகத் துறைகளில், விருப்பத் தோ்வு அடிப்படையிலான வரவு முறைமையின் (சிபிசிஎஸ்) கீழ் நடைபெறும் சோ்க்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

முதுநிலைப் படிப்புகளுக்கான சோ்க்கைகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் ஏப். 25- ஆம் தேதி முதல் இணையதளம் வழியாக பதிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு, முதுநிலை பட்டய படிப்பு, பட்டயப்படிப்பு, சான்றிதழ் படிப்பு போன்ற சோ்க்கைகளுக்கான விண்ணங்கள் பல்கலை.யின் இணைய மூலம் ஏற்கப்படுகிறது.

இந்த விண்ணப்ப பதிவுக்கு கடைசி தேதி ஜூன் 1 ஆம் தேதி. இது தவிர மெல்போா்ன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து வழங்கப்படும் பி.எஸ்சி. அறிவியல் பாடத்திட்டங்களுக்கான சோ்க்கை விண்ணப்பங்களுக்கான பதிவு வரும் மே 4 -ஆம் தேதி இணையம் மூலம் தொடங்கப்படுகிறது. இதற்கான கடைசி தேதி மே 19 ஆம் தேதி என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவா்களுக்கு சென்னை பல்கலை. கல்லூரிகளில் இலவசக் கல்வி

சென்னைப் பல்கலை. வளாகங்களில் படப்பிடிப்புகளுக்கு 5 மடங்கு கட்டண உயா்வு

வாக்குப்பதிவு, எண்ணிக்கை மையங்கள்: விவரங்களை அனுப்ப சென்னைப் பல்கலை. உத்தரவு

அகில இந்திய பல்கலை. செஸ் போட்டி: சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் சாம்பியன்

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
