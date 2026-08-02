சென்னையில் நாளைய மின்தடை!

மின்வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக திங்கள் கிழமை (ஆக. 3) அம்பத்தூா், அடையாறு, தாம்பரம் பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணிவரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.
இது குறித்து தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகம் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்தி:
அம்பத்தூா்: கொரட்டூா், மண்ணூா்பேட்டை, டிஎன்ஹெச்பி, சென்ட்ரல் அவென்யூ, எம்டிஎச் சாலை, ஆா்.எஸ்.சாலை, முகப்போ் சாலை, கிழக்கு அவென்யூ, மேனாம்பேடு சாலை, திருமுல்லைவாயல் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகள்.
அடையாறு: இரட்டைப்பிள்ளையாா் கோயில் தெரு, அண்ணா தெரு, பாரதி தெரு, சான் அகாதெமி, வஊசி நகா், சீனிவாசா நகா், தேவி பிளாட்ஸ், முருகு நகா், கோமதி நதா், ஜெயின் பிளாட்ஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகள்.
தாம்பரம்: பெரியாா் நகா், தேவராஜ் பிள்ளை தெரு, விஜிஎன், நித்யானந்தம் நகா், பெருமாள் கோயில் தெரு, ஜிஎஸ்டி சாலை, சா்வீஸ் சாலை, இரும்புலியூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின் தடை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Power cut in Chennai tomorrow
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