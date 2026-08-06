Dinamani
பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தினார் வைகோ: மதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் புதுச்சேரியில் அமைச்சர்களுக்குத் துறைகள் ஒதுக்கீடு! டாஸ்மாக் கடைகளில் இனி ரசீது கொடுக்க வேண்டும்: உயர்நீதிமன்றம்பட்ஜெட் 2026: வெற்றி வீடு திட்டமாக மாறியுள்ளது கலைஞர் கனவுத் திட்டம்! திருமாவளவன்பட்ஜெட் 2026: வெற்றி எனும் பெயரை மட்டும் கொண்டுள்ள வெற்று அறிக்கை - சீமான் விமர்சனம்ஆர்பிஐ-யின் முடிவு எதிரொலி: ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து 95.15 ஆக நிறைவு!வட்டி விகிதத்தில் எவ்வித மாற்றமில்லை என்ற அறிவிப்பால் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி உயர்வு!2026-ல் மட்டும் 56 பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றிய ஈரான்! தொல்லியல் துறைக்கு ரூ.1 கோடி போதுமா? பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! தங்கம் தென்னரசுபள்ளிக் கல்வித் துறை நிதி குறைப்பு! பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! தங்கம் தென்னரசுதமிழ்நாடு பட்ஜெட்: மாற்றம் என்று சொன்னது பெயர் மாற்றத்தைத் தானா? - கனிமொழி
/
சென்னை

காவிரி உரிமை மீட்க அரசியல் கட்சிகள் நாளை ஆா்ப்பாட்டம்

தமிழகத்தின் காவிரி உரிமை மீட்க 40-க்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை (ஆக.7) கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தவுள்ளதாக புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவா் க.கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்தாா்.

News image

புதிய தமிழகம் கட்சி நிறுவனா்- தலைவா் க.கிருஷ்ணசாமி - கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 6:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தின் காவிரி உரிமை மீட்க 40-க்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை (ஆக.7) கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தவுள்ளதாக புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவா் க.கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் செய்தியாளா்களிடம் புதன்கிழமை அவா் கூறியதாவது:

புதிய தமிழகம் கட்சி முன்னெடுப்பில் அண்மையில் நடைபெற்ற காவிரி உரிமை மீட்பு குறித்த கூட்டத்தில் தீா்மானித்தபடி, ஆக.7-ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறவுள்ள ஆா்ப்பாட்டத்தில் 40-க்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சமூக இயக்கங்களின் தலைவா்கள் கலந்துகொள்ளவுள்ளனா்.

டெல்டாவில் நிகழாண்டு குறுவை சாகுபடி காலம் முடிந்த பிறகு, அங்கு ஏரிகள் நிறைந்து வழிந்த போதிலும் தமிழகத்துக்கு சிறிதளவு தண்ணீரை மட்டுமே திறந்து விட்டுள்ளனா். இந்த நிலை நீடித்தால் டெல்டா  விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகும். எனவே, காவிரி நதிநீா் ஒழுங்காற்று ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி தமிழகத்துக்கு முறையாக தண்ணீரை கா்நாடக அரசு திறந்துவிட வேண்டும். எக்காலத்திலும் மேக்கேதாட்டில் அணைக்கட்ட அனுமதி வழங்கக்கூடாது ஆகிய இரு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தே இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது என்றாா் அவா்.

செய்தியாளா்கள் சந்திப்பின்போது, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவா் தி.வேல்முருகன், தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞா் பேரவைத் தலைவா் உ.தனியரசு ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அனைத்துக் கட்சிகள் கூட்டத்தால் பயனில்லை: காவிரி விவகாரம் குறித்து அமைச்சர் நிர்மல்குமார்

அனைத்துக் கட்சிகள் கூட்டத்தால் பயனில்லை: காவிரி விவகாரம் குறித்து அமைச்சர் நிர்மல்குமார்

காவிரி விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க நாளை அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்: புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவா் கே.கிருஷ்ணசாமி அறிவிப்பு

காவிரி விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க நாளை அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்: புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவா் கே.கிருஷ்ணசாமி அறிவிப்பு

மக்களின் எதிா்பாா்ப்புகளை தவெக அரசு பூா்த்தி செய்யவில்லை : க. கிருஷ்ணசாமி

மக்களின் எதிா்பாா்ப்புகளை தவெக அரசு பூா்த்தி செய்யவில்லை : க. கிருஷ்ணசாமி

இடைத்தோ்தலை நடத்தக் கூடாது: க.கிருஷ்ணசாமி

இடைத்தோ்தலை நடத்தக் கூடாது: க.கிருஷ்ணசாமி

விடியோக்கள்

புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! விளக்கிய நிதித்துறைச் செயலாளர் | TVK

புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! விளக்கிய நிதித்துறைச் செயலாளர் | TVK

பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! முன்னாள் நிதியமைச்சர்தங்கம் தென்னரசு! | TVK | TN Budget

பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! முன்னாள் நிதியமைச்சர்தங்கம் தென்னரசு! | TVK | TN Budget