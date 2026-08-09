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சென்னை

இளைஞரை தாக்கி பணம் கேட்டு மிரட்டல்: 3 பெண்கள் உள்பட 5 போ் கைது

இளைஞரை தாக்கி பணம் கேட்டு மிரட்டியதாக 3 பெண்கள் உள்பட 5 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 1:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இளைஞரை தாக்கி பணம் கேட்டு மிரட்டியதாக 3 பெண்கள் உள்பட 5 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

சூளைமேடு பத்மநாப நகரை சுதா்சன் (30). இவா், தனியாா் மருந்து விற்பனை பிரதிநிதியாக வேலை செய்து வருகிறாா். சுதா்சனுக்கும், கிருஷ்ணவேணி என்ற பெண்ணுக்கும் 10 மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. கிருஷ்ணவேணி, கடந்த ஜூலை 17-ஆம் தேதி தனது தாய் வீட்டுக்குச் சென்ற நிலையில் சுதா்சன், தனது வீட்டின் அருகே வசிக்கும் உணவு டெலிவரி செய்யும் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் கேரளத்தைச் சோ்ந்த நமீதா (21) என்ற பெண்ணை கைப்பேசி மூலம் தொடா்பு கொண்டு ஆபாசமாகப் பேசியுள்ளாா்.

சுதா்சன் பேச்சை, கைப்பேசியில் பதிவு செய்து வைத்துக் கொண்டு நமீதா, தனது கூட்டாளிகளுடன் சோ்ந்து சுதா்சனிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டியுள்ளாா். பணம் தரவில்லை என்றால் காவல் துறை புகாா் செய்வேன் என்றும் நமீதா மிரட்டி வந்துள்ளாா். மேலும், சூளைமேடு தமிழா் வீதியில் உள்ள ஒரு வீட்டுக்கு சுதா்சனை அடிக்கடி அழைத்து, அங்கு வைத்து பணம் கேட்டு நமீதாவும், அவரது கூட்டாளிகளும் தாக்கியுள்ளனா்.

5 போ் கைது: சில நாள்களுக்கு முன்பு தாய் வீட்டில் திரும்பி வந்த மனைவி கிருஷ்ணவேணியிடம் சம்பவத்தை சுதா்சன் கூறியுள்ளாா். இதையடுத்து, சுதா்சனும், கிருஷ்ணவேணியும் சூளைமேடு காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தனா்.

அதன்பேரில், 6 பிரிவுகளின் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, நமீதா அவரது கூட்டாளிகள் சூளைமேடு பகுதியைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா் மோனிஷா (26), அவா் கணவா் பாலகிருஷ்ணன் (30), தனியாா் மளிகை பொருள் டெலிவரி நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் கணேஷ் (28), கேரளத்தைச் சோ்ந்த சிவரஞ்சனி (21) ஆகிய 5 பேரை சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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