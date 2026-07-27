திருவண்ணாமலையில் விற்பனைக்காக மதுப்புட்டிகள் பதுக்கல்: 8 பெண்கள் உள்பட10 போ் கைது!

திருவண்ணாமலை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை போலீஸாா் மேற்கொண்ட போதைப்பொருள் ஒழிப்பு சோதனையில், விற்பனைக்காக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த மதுப்புட்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, 8 பெண்கள் உள்பட 10 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
திருவண்ணாமலையில் மாவட்ட எஸ்.பி. உதயகுமாா் உத்தரவின் பேரில், 50-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து கள்ளச் சந்தையில் விற்கப்படும் மதுப்புட்டிகள் மற்றும் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருள்கள் உள்ளிட்டவைகளை கண்டறிய அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மதுப்புட்டிகள்.
சமுத்திரம் காலனி, கல்நகா், அண்ணா நகா், பூ மாந்தாகுளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் மோப்ப நாய் மற்றும் ட்ரோன் உதவியுடன் காலை முதல் 6 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக இந்தச் சோதனை நடைபெற்றது.
இதில், கடப்பா கல்லிற்குள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 150-க்கும் மேற்பட்ட மதுப்புட்டிகள், அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள் பாக்கெட்டுகள், கஞ்சா உள்ளிட்ட பொருள்களை பறிமுதல் செய்து 8 பெண்கள் உள்ளிட்ட 10 பேரை கைது செய்தனா்.
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