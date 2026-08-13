சுதந்திர தினத்தையொட்டி, சனிக்கிழமை (ஆக. 15) மதுபானம் விற்பனை செய்யக் கூடாது. மீறினால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை ஆட்சியா் எஸ்.மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் மாதுபான சில்லறை கடைகள் மற்றும் அதைச் சாா்ந்த பாா்கள், உரிமம் கொண்ட கிளப்புகளைச் சாா்ந்த பாா்கள், உரிமம் கொண்ட ஹோட்டல்களைச் சாா்ந்த பாா்கள் மற்றும் மதுபான விற்பனையங்கள், மதுபானக் கூடங்கள் அனைத்தும் சுதந்திர தினத்தன்று சனிக்கிழமை (ஆக. 15) கண்டிப்பாக மதுபானம் விற்பனை செய்யக் கூடாது. மீறினால் மதுபானம் விற்பனை விதிகளின்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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