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சென்னை

கோயில் அறங்காவலா் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்: இந்து சமய அறநிலையத் துறை அறிவிப்பு

இந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 3,769 கோயில்களுக்கு அறங்காவலா் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

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விண்ணப்பம்

Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 4:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 3,769 கோயில்களுக்கு அறங்காவலா் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

இந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 3,769 கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலா்கள் நியமனம் செய்வதற்கு தகுதியுள்ளவா்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இதற்கான விண்ணப்பங்களை www.hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது ஆன்லைன் மூலம் பூா்த்தி செய்து சமா்ப்பிக்கலாம்.

பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை நேரிலோ, விரைவஞ்சல் மூலமாகவோ சம்பந்தப்பட்ட இணை ஆணையா் மற்றும் உதவி ஆணையா் அலுவலகத்துக்கு செப்.18-ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் கிடைக்குமாறு அனுப்ப வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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