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முதுநிலை யோகா படிப்பு: விண்ணப்பப் பதிவு தொடக்கம்

முதுநிலை யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான (எம்.டி. யோகா-நேச்சுரோபதி) மாணவா் சோ்க்கை தொடங்கியுள்ளது.

கோப்புப் படம்

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 3:51 am IST

முதுநிலை யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான (எம்.டி. யோகா-நேச்சுரோபதி) மாணவா் சோ்க்கை தொடங்கியுள்ளது. அதன்படி, தகுதியானவா்கள் இணையவழியில் வரும் செப். 3-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

சிறப்புப் பிரிவின் கீழ் விண்ணப்பிப்பவா்கள், இணையவழியில் சமா்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்தை பிரதி எடுத்து, தகவல் தொகுப்பேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உரிய சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும். நிறைவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள், தேவையான சான்றிதழ்கள் இணைக்கப்பட்டு, உரிய உறையில் ‘செயலா், தோ்வுக்குழு, இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி துறை, அரும்பாக்கம், சென்னை - 600 106’ என்ற முகவரிக்கு செப். 3-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் சமா்ப்பிக்க வேண்டும்.

கூடுதல் விவரங்களுக்கு, இணையதளத்தைப் பாா்வையிட்டு அறிந்து கொள்ளலாம்.

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