ஐஐடி.யின் ‘பாரத் அசெண்ட்’ திட்டம்
ஐஐடி.யின் ‘பாரத் அசெண்ட்’ திட்டம்
சென்னை ஐஐடி - கோப்புப் படம்
நாட்டில் உள்ள இரண்டாம், மூன்றாம் நிலை நகரங்களில் புதுயுகத் தொழில்முனைவோரை உருவாக்க ‘பாரத் அசெண்ட்’ என்ற திட்டத்தை சென்னை ஐஐடியின் குளோபல் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஐஐடி இயக்குநா் வி.காமகோடி, ஐஐடி சா்வதேச விவகாரப் பிரிவுத் தலைவா் பிரீத்தி அகலயம் ஆகியோா் முன்னிலையில், ஐஐடி குளோபல் நிறுவன தலைமைச் செயல் அதிகாரி திருமலை மாதவநாராயண், ‘பாரத் அசெண்ட்’ திட்ட முன்னெடுப்பு பற்றிப் பேசினாா். நிகழ்வில் கல்வித் துறை இணை அமைச்சா் ஜெயந்த் சௌத்ரி வாழ்த்துச் செய்தி வாசிக்கப்பட்டது.
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