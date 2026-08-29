கடையின் பூட்டை உடைத்து பணம், நகைத் திருட்டு: மூவா் கைது
சென்னை கொருக்குப்பேட்டையில் கடையின் பூட்டை உடைத்து பணம், தங்க நகைத் திருடிய வழக்கில், 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கைது - பிரதிப் படம்
சென்னை கொருக்குப்பேட்டையில் கடையின் பூட்டை உடைத்து பணம், தங்க நகைத் திருடிய வழக்கில், 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
சென்னை கொருக்குப்பேட்டை பாரதி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கஸ்தூரி (31). இவா், தனது வீட்டின் அருகே மருந்துக் கடை நடத்தி வருகிறாா். புதன்கிழமை காலை கடையைத் திறக்கச் சென்றபோது, கடையின் கதவு பூட்டை உடைத்து, பணப்பெட்டியில் வைத்திருந்த ரூ.2.15 லட்சம், 2 பவுன் தங்க நகை, ஆவணங்கள் ஆகியவை திருடப்பட்டிருப்பதைப் பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்தாா்.
இது குறித்து ஆா்.கே.நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை செய்தனா். விசாரணையில், திருட்டில் ஈடுபட்டது தண்டையாா்பேட்டை நேரு நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த கெளரிசங்கா் (29), கொருக்குப்பேட்டை பாரதி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த சுரேஷ் (25), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சண்முகம் (23) என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் 3 பேரையும் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
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