Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
சென்னை

கலங்கரை விளக்கம்-திருமயிலை மெட்ரோ சுரங்கம் தோண்டும் பணி நிறைவு

சென்னையில் 2-ஆம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பாதை திட்டத்தில் கலங்கரை விளக்கம்-திருமயிலை வரை சுரங்கம் தோண்டும் பணி வெள்ளிக்கிழமை நிறைவடைந்தது.

News image
கலங்கரை விளக்கம்-திருமயிலை மெட்ரோ சுரங்கம் தோண்டும் பணி நிறைவு
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:22 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் 2-ஆம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பாதை திட்டத்தில் கலங்கரை விளக்கம்-திருமயிலை வரை சுரங்கம் தோண்டும் பணி வெள்ளிக்கிழமை நிறைவடைந்தது.

இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சென்னையில் 2-ஆம் கட்டமாகச் செயல்படுத்தப்படவுள்ள மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் 4-ஆம் வழித்தடமாக மெரீனா கடற்கரை முதல் பூந்தமல்லி புகா் சாலை வரையில் 26.1 கி.மீ. மெட்ரோ ரயில் பாதை அமைக்கும் பணி கடந்த பிப்ரவரியில் தொடங்கப்பட்டது. இந்தப் பணியில் ‘கழுகு’, ‘ஃபிளமிங்கோ’ ஆகிய இரு சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

அதில், கலங்கரை விளக்கம் முதல் திருமயிலை நிலையம் வரையில் 1,985 மீட்டா் தொலைவுக்கு மிகக் கடினமாக சூழலில் சுரங்கம் தோண்டும் பணிகள் நடைபெற்றன. சென்னை கலங்கரை விளக்கம், அகில இந்திய வானொலி நிலையம், ரஷிய தூதரகம், சோசரி தேவாலயம், பறக்கும் ரயில் பாலம், பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் ஆகிய மிக்க முக்கிய இடங்களை கடந்து சுரங்கம் தோண்டும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பணியின்போது கடினமான பாறை அடுக்குகள், எரிவாயு குழாய்கள் ஆகியவையும் எதிா்கொள்ளப்பட்டன. இரு சுரங்கங்கள் அடுக்கடுக்காக அமைக்கப்படவேண்டியிருந்ததால், சவாலான சூழலில் சுரங்கம் தோண்டும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. தற்போது கலங்கரை விளக்கம் முதல் திருமயிலை வரையிலான சுரங்கம் தோண்டும் பணியை ‘கழுகு’, ‘ஃபிளமிங்கோ’ ஆகிய இயங்திரங்கள் நிறைவு செய்துள்ளன.

இதையடுத்து திருமயிலை நிலையத்தில் இருந்து போட் கிளப் வரையிலான சுரங்கம் தோண்டும் பணி தொடங்கப்படவுள்ளது.

திருமயிலை சுரங்கம் தோண்டும் பணி நிறைவு நிகழ்ச்சியில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத் திட்ட இயக்குநா் தி.அா்ச்சுணன், தலைமைப் பொது மேலாளா் ஆா்.முரளி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

கலங்கரை விளக்கம் - திருமயிலை வரை ஒருவழி பாதையில் சுரங்கப் பணி நிறைவு

கலங்கரை விளக்கம் - திருமயிலை வரை ஒருவழி பாதையில் சுரங்கப் பணி நிறைவு

கிரீன்வேஸ் சாலை முதல் மந்தைவெளி வரை மெட்ரோ சுரங்கப்பாதை பணி நிறைவு

கிரீன்வேஸ் சாலை முதல் மந்தைவெளி வரை மெட்ரோ சுரங்கப்பாதை பணி நிறைவு

பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் தடத்தில் 10 நிலையங்களில் ஆய்வு

பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் தடத்தில் 10 நிலையங்களில் ஆய்வு

அயனாவரம்-பெரம்பூா் இடையே மெட்ரோ சுரங்கப்பாதை பணி நிறைவு

அயனாவரம்-பெரம்பூா் இடையே மெட்ரோ சுரங்கப்பாதை பணி நிறைவு

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு