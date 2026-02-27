உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக மெட்ரோவில் சென்ற நுரையீரல், இதயம்

சென்னையில் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக நுரையீரல், இதயம் ஆகியவை மெட்ரோ ரயிலில் பாதுகாப்பாக வெள்ளிக்கிழமை கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சென்னையில் நடைபெறும் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக நுரையீரல், இருதயம் ஆகியவை மதுரையிலிருந்து ஆம்புலன்ஸ் ஹெலிகாப்டரில் வெள்ளிக்கிழமை சென்னை விமான நிலையத்துக்கு கொண்டுவரப்பட்டது.
உறுப்புகள் அடங்கிய பாதுகாப்பான பெட்டிகளை மருத்துவக் குழுவினா் விமானநிலையத்தில் இருந்து மீனம்பாக்கம் மெட்ரோ நிலையத்துக்கு கொண்டு வந்தனா்.
அங்கிருந்து ரயில் நிறுவன அதிகாரிகள், அலுவலா்கள், பணியாளா்கள் ஒருங்கிணைப்புடன் சிறப்பு மெட்ரோ ரயிலில் உறுப்புகள் அடங்கிய பெட்டிகளுடன் ஏறிய குழுவினா் இடைப்பட்ட ரயில் நிலையங்களில் எங்கும் நிற்காமல் 9 நிமிஷங்களில் ஏஜி-டிஎம்எஸ் மெட்ரோ நிலையத்தை வந்தடைந்தனா்.
அங்கிருந்து ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூலம் கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு உறுப்புகள் உரிய நேரத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டனஎனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
