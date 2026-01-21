பதிவுத்துறை இணையதளம் இன்று காலை 11 மணி வரை செயல்படாது

தமிழக பதிவுத் துறையின் இணையதளம் வியாழக்கிழமை (ஜன.22) காலை 11 மணி வரை செயல்படாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தமிழக பதிவுத் துறைத் தலைவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: தமிழக பதிவுத் துறையின் https://tnreginet.gov.in/ என்ற இணையதளம் பராமரிப்பு மற்றும் ஸ்டாா் 3.0 திட்டத்துக்கு தர மேம்பாடு செய்யப்பட இருப்பதால் புதன்கிழமை (ஜன.21) இரவு 7 மணி முதல் வியாழக்கிழமை (ஜன.22) காலை 11 மணி வரை செயல்படாது.
எனினும், அனைத்து சாா்பதிவாளா் அலுவலகங்களிலும் பதிவுப் பணிகள் வழக்கம்போல் செயல்படும் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.