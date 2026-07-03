சென்னை சென்ட்ரலில் சிறுமியை கடத்திய நபா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ஜாா்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா் ஷனிஜல் தாஸ் (56). இவா் தனது மனைவி, 2 குழந்தைகளுடன் திருச்சியில் தங்கி விவசாயத் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறாா். தாஸ், குடும்பத்துடன் சொந்த ஊருக்குச் செல்வதற்காக சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்துக்கு புதன்கிழமை வந்தாா். முன்பதிவு செய்த ரயில் வராததால், சென்ட்ரல் புகா் ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள நடைமேடையில் அன்று இரவு குடும்பத்துடன் தூங்கினாா்.
இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை அங்கு வந்த ஒரு மா்ம நபா், தூங்கிக் கொண்டிருந்த தாஸின் 8 வயது சிறுமியை தோளில் தூக்கிக் கொண்டு வால்டாக்ஸ் சாலையை நோக்கி நடந்தாா்.
இதைப் பாா்த்து சந்தேகமடைந்த அந்த வழியாகச் சென்ற ஆட்டோ ஓட்டுநா் பெரியமேட்டைச் சோ்ந்த முருகன் (45), அந்த நபரிடம் விசாரித்தாா். அப்போது, அந்த நபா் தமிழில் பதிலளித்த நிலையில், சிறுமி ஹிந்தியில் பேசியதுடன், அழவும் செய்தாா்.
இதனால், சந்தேகமடைந்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் முருகன், உடனே யானைக்கவுனி போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தாா். விரைந்து அங்கு வந்த போலீஸாா், அந்த நபரைப் பிடித்து விசாரித்தனா். இதில், அந்த நபா் சிறுமியைக் கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, அந்தச் சிறுமியிடம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி, அவா் கொடுத்த தகவலின்பேரில், அங்கு தூங்கிக் கொண்டிருந்த அவரது பெற்றோரைக் கண்டறிந்தனா். அவா்களிடம் விசாரணை செய்து, சிறுமியை போலீஸாா் ஒப்படைத்தனா்.
சிறுமியைக் கடத்திய நபரிடம், தீவிர விசாரணை நடைபெற்றது. இதில் அவா், திருவள்ளூா் மாவட்டம், பொன்னேரியைச் சோ்ந்த பெயிண்டா் சசிகுமாா் (42) என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, அவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். விரைந்து தகவல் அளித்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் முருகனை, பொதுமக்களும், போலீஸாரும் பாராட்டினா்.
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