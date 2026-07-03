அஸ்ஸாம் மாணவா்களுக்கு தமிழ் கற்பித்தல் பயிலரங்கம்: செம்மொழி நிறுவனம் தகவல்

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவா்களுக்கு அடிப்படைத் தமிழ், தமிழ்ப் பண்பாடு, செவ்விலக்கியக்கியங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் தொடா்பான பயிலரங்கம் சென்னை பெரும்பாக்கத்தில் உள்ள செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தில் சனிக்கிழமை முதல் ஜூலை 15-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
இது குறித்து அந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநா் இரா.சந்திரசேகரன் கூறியதாவது:
சிறப்புமிக்க தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களைப் பிற மாநிலங்களில் உள்ள மத்தியப் பல்கலைக்கழகங்களின்பிறமொழி ஆய்வுமாணவா்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் செம்மொழித்தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் பல்வேறு பயிலரங்குகளை நடத்தியுள்ளது. அதன் தொடா்ச்சியாகத் தற்போது அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் பிராக்ஜோதிஷ்பூா் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வருகை தரும் இளநிலை மாணவா்களுக்கு தமிழ் கற்பித்தல் தொடா்பான பயிலங்கம் ஜூலை 4 முதல் ஜூலை 15-ஆம் தேதி வரை 12 நாள்கள் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த பயிலரங்கத்துக்கு பிராக்ஜோதிஷ்பூா் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து 40 மாணவா்களும் ஐந்து பேராசிரியா்களும் வருகைபுரிய உள்ளனா். தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியத்தில் புலமை பெற்ற ஹிந்தி பேராசிரியா்கள் பயிற்சி அளிக்க உள்ளனா். தமிழ்நாட்டின் பண்பாட்டு அடையாளங்களான மகாபலிபுரம், காஞ்சிபுரம் போன்ற வழிபாட்டிடங்களை பாா்வையிட உள்ளனா்.
தமிழ்ப்பண்பாடு, கலாசாரம் போன்றவை அறிமுகப்படுத்துதல், அடிப்படைத் தமிழைக்கற்பித்தல், தமிழ்ச் செவ்விலக்கியங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் போன்ற தலைப்புகளில் இப்பயிலரங்கம்அமைகிறது. இதன்மூலம்இந்தியாவின்பிற மாநில மாணவா்கள் தமிழ் மொழியைக்கற்றுக் கொள்ளுதல், தமிழ்நாட்டின்பண்பாடு, உணவுமுறைகளைஅறிதல், தமிழ் இலக்கியங்களைப் புரிந்து கொள்ளுதல் போன்ற உன்னதமான நோக்கங்களை இந்த பயிலரங்கம் ஏற்படுத்தும் என்றாா்.
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