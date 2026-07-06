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சென்னை

கஞ்சா பறிமுதல்: பெண் கைது

வீட்டில் பதுக்கி வைத்து கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்ததாகக் கூறப்படும் பெண்ணை காவல் துறையினா் கைது செய்து, அவரிடமிருந்து 7 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை பள்ளிக்கரணையில் வீட்டில் பதுக்கி வைத்து கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்ததாகக் கூறப்படும் பெண்ணை காவல் துறையினா் கைது செய்து, அவரிடமிருந்து 7 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

பள்ளிக்கரணை திருவிக நகரைச் சோ்ந்த ரஹ்மத் நிஷா (36), அவரது கணவா் அப்துல் சித்திக் ஆகியோா் வீட்டில் கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்து வருவதாக பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையத்துக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து போலீஸாா் அந்த தம்பதி வீட்டில் ஞாயிற்றுக்கிழமை திடீரென சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது அங்கு இருந்து சுமாா் 7 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

இது தொடா்பாக வீட்டில் இருந்த ரஹ்மத் நிஷா மீது போதைப் பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், அவரைக் கைது செய்தனா்.

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