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சென்னை

தெற்கு ரயில்வேயில் மறுசீரமைக்கப்பட்ட 9 ரயில் நிலையங்கள் விரைவில் திறப்பு

தெற்கு ரயில்வே மண்டலத்தில் அம்ருத் பாரத் திட்டத்தில் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ள 9 ரயில் நிலையங்களை விரைவில் பிரதமா் நரேந்திரமோடி காணொளி வாயிலாக திறந்து வைக்கவுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :10 ஜூலை 2026, 3:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தெற்கு ரயில்வே மண்டலத்தில் அம்ருத் பாரத் திட்டத்தில் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ள 9 ரயில் நிலையங்களை விரைவில் பிரதமா் நரேந்திரமோடி காணொளி வாயிலாக திறந்து வைக்கவுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது: நாட்டில் கடந்த ஆண்டு முதல் 75 ரயில் நிலையங்களில் அம்ருத் பாரத் திட்டத்தில் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு நிறைவடைந்துள்ளன. அதனடிப்படையில், தெற்கு ரயில்வேயில் அம்ருத் பாரத் திட்டத்தில் சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையத்தில் ரூ.13.51 கோடியில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு நிறைவடைந்துள்ளன. அதேபோல சின்னசேலம், குன்னூா் ஆகிய ரயில் நிலையங்களிலும், கேரள மாநிலத்தில் 6 ரயில் நிலையங்களும் அத்திட்டத்தில் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு நிறைவடைந்துள்ளன.

மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள ரயில் நிலையங்கள் திறப்பு விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அதனடிப்படையில் வரும் 19 ஆம் தேதிக்குள் பிரதமா் நரேந்திரமோடி காணொளிக் காட்சியில் ரயில் நிலையங்களைத் தொடங்கி வைக்கிறாா். மறுசீரமைப்புப் பணிகளால் பயணிகளுக்கான அடிப்படை உள்கட்டமைப்புகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ரயில் கட்டண டிக்கெட் வாங்கும் அறைகள் முழுமையான விரைவான கணினி சேவை வசதிகளாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

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