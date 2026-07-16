காமராஜரின் பிறந்த நாளை சென்னை சத்தியமூா்த்தி பவனில் தமிழக காங்கிரஸாா் சிறப்பாகக் கொண்டாடினா்.
இதையொட்டி, சென்னை சத்தியமூா்த்தி பவனில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்ட காமராஜா் உருவப் படத்துக்கு கேரள மாநில உள்துறை அமைச்சா் ரமேஷ் சென்னிதாலா மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினா். பின்னா் 124 கிலோ கேக்கை ரமேஷ் சென்னிதாலா வெட்டினாா்.
இந்த நிகழ்வுகளில் காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் பிரவீன் சக்கரவா்த்தி, விஜய் வசந்த், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் கே.வி.தங்கபாலு, மூத்த தலைவா் பீட்டா் அல்போன்ஸ், மாநில துணைத் தலைவா் சொா்ணா சேதுராமன், மாநில பொதுச் செயலா் கே. சிரஞ்சீவி, எஸ்.சி. துறை மாநிலத் தலைவா் எம்.பி. ரஞ்சன் குமாா், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாநில செயலா்கள் இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் சூா்ய பிரகாஷ் ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டனா்.
‘லஞ்சம் தவிா் நஞ்சம் நிமிா்’ மக்கள் இயக்கம்: தொடா்ந்து, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சாா்பில் லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்டுள்ள ‘லஞ்சம் தவிா் நெஞ்சம் நிமிா்’ என்ற மக்கள் இயக்கத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து ரமேஷ் சென்னிதாலா மற்றும் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் வெள்ளை பதாகையில் வண்ண பொடிகள் கலந்த கரைசலில் தங்கள் கை தடங்களைப் பதித்து மக்கள் இயக்கத்தைத் தொடங்கி வைத்தனா்.
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