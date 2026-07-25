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சென்னை

போக்ஸோ வழக்கு: இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

போக்ஸோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :25 ஜூலை 2026, 2:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

போக்ஸோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

அயனாவரம் காவல் மாவட்டத்தில், 2025-இல் 15 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக அயனாவரம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் போக்ஸோ உள்ளிட்ட சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதுதொடா்பாக 33 வயது நபா் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டாா்.

இந்த வழக்கை காவல் ஆய்வாளா் தலைமையிலான குழுவினா் விசாரித்து, இறுதி அறிக்கையை சென்னை உயா்நீதிமன்ற வளாகத்தில் செயல்படும் போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனா். வழக்கின் விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை தீா்ப்பு வழங்கப்பட்டது. வழக்கில் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, அந்த இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

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