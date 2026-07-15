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நாமக்கல்

சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இளைஞருக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை

சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் இளைஞருக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து நாமக்கல் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

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சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 4:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் இளைஞருக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து நாமக்கல் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

நாமக்கல் மாவட்டம், குமாரபாளையம் வட்டம், வெப்படை அருகே உள்ள கிராமத்தைச் சோ்ந்த சிறுமியை சேலம் மாவட்டம், சின்னாகவுண்டனூரைச் சோ்ந்த ஹரிவிஷ்ணு (24) பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக திருச்செங்கோடு அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு ஹரிவிஷ்ணுவை கைது செய்தனா். அவா்மீது போக்ஸோா சட்டப் பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவுசெய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு நாமக்கல் மாவட்ட விரைவு மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, குற்றவாளி ஹரிவிஷ்ணுவுக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 2 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டாா்.

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