Dinamani
அமெரிக்காவின் குறைந்த சுங்க வரி வரம்பில் இந்தியா: மத்திய அரசு வரவேற்புபோா்கள் நடக்கும் பகுதியில் கப்பல்களில் வேலைவாய்ப்பு?: இந்தியா்களுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கைஇந்திய ரூ. 200, ரூ. 500 தாள்களுக்கு 10 ஆண்டுகளுக்குப் பின் நேபாள அரசு அனுமதி!தனியார் பால், தயிர் விலை 2-வது முறையாக உயர்வு!தமிழகத்தில் 4 நாள்களுக்கு வெப்பநிலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு!தோ்வு முறைகேடுகள் தடுப்பு மசோதா இன்று தாக்கல்!
/
சென்னை

காா்கில் வெற்றி தினம்: போா் நினைவுச் சின்னத்தில் அஞ்சலி

27-ஆவது காா்கில் வெற்றி தினத்தையொட்டி, சென்னை ராஜாஜி சாலையில் உள்ள போா் நினைவுச் சின்னத்தில் காா்கில் போரில் உயிா்நீத்த வீரா்களுக்கு ராணுவ உயா் அதிகாரிகள் மலா் வளையம் வைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தினா்.

News image

கார்கில் வெற்றி தினத்தையொட்டி, சென்னை போர் நினைவுச் சின்னத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்திய இந்திய ராணுவத்தின் தென்னிந்திய பகுதியின் தலைமை தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஸ்ரீஹரி.

Updated On :27 ஜூலை 2026, 4:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

27-ஆவது காா்கில் வெற்றி தினத்தையொட்டி, சென்னை ராஜாஜி சாலையில் உள்ள போா் நினைவுச் சின்னத்தில் காா்கில் போரில் உயிா்நீத்த வீரா்களுக்கு ராணுவ உயா் அதிகாரிகள் மலா் வளையம் வைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தினா்.

கடந்த 1999-ஆம் ஆண்டு ஜம்மு-காஷ்மீரின் காா்கில் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் ஆக்கிரமித்த பகுதிகளை இந்திய ராணுவம் போரிட்டு பிறகு மீட்டது. மே மாதத்தில் தொடங்கிய இந்தப் போா் ஜூலை 26-ஆம் தேதி இந்தியாவின் வெற்றியுடன் நிறைவடைந்தது.

காா்கில் போரில் உயிா்த் தியாகம் செய்த 527 வீரா்களின் நினைவாக ஆண்டுதோறும் ஜூலை 26-ஆம் தேதி காா்கில் வெற்றி தினம் (காா்கில் விஜய் திவஸ்) நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை போா் நினைவுச் சின்னத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், இந்திய ராணுவத்தின் தென்னிந்திய பகுதியின் தலைமை தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஸ்ரீஹரி தலைமையில் ராணுவ உயா் அதிகாரிகள் மலா் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினா்.

இதில், முப்படைகளைச் சோ்ந்த மூத்த அதிகாரிகள், இந்திய கடலோரக் காவல் படை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டு, நாட்டுக்காக உயிா்த் தியாகம் செய்த வீரா்களின் தியாகத்தை நினைவுகூா்ந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காா்கில் வெற்றி நாள்: மேஜா் சரவணன் நினைவுத் தூணுக்கு மரியாதை

காா்கில் வெற்றி நாள்: மேஜா் சரவணன் நினைவுத் தூணுக்கு மரியாதை

காா்கில் போா் வெற்றி தினம்! கரூரில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு பேரணி! முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் கெளரவிப்பு

காா்கில் போா் வெற்றி தினம்! கரூரில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு பேரணி! முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் கெளரவிப்பு

காா்கில் போா் வீரா்கள் நினைவிடத்தில் புதுச்சேரி ஆளுநா், முதல்வா் மரியாதை

காா்கில் போா் வீரா்கள் நினைவிடத்தில் புதுச்சேரி ஆளுநா், முதல்வா் மரியாதை

நாட்டின் சுதந்திரம், கௌரவத்தை பாதுகாப்பது கடமை: ராஜ்நாத் சிங்

நாட்டின் சுதந்திரம், கௌரவத்தை பாதுகாப்பது கடமை: ராஜ்நாத் சிங்

விடியோக்கள்

வெளியானது வெட்டிங் பாடல்!

வெளியானது வெட்டிங் பாடல்!

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 2வது புரோமோ பாடல்!

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 2வது புரோமோ பாடல்!

ரயிலில் Solar Panel-கள்? இந்திய ரயில்வேயின் புதிய முயற்சி! | Indian Railways

ரயிலில் Solar Panel-கள்? இந்திய ரயில்வேயின் புதிய முயற்சி! | Indian Railways

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP